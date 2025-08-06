رغم تجديد عقده.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

يبدو النجم المصري محمد صلاح مرشحا للرحيل عن ليفربول في نهاية موسم 2025 ـ 2026 على الرغم من تجديد عقده حتى يونيو 2027.

وكان تجديد عقد صلاح (32 عاما) مع ليفربول لموسمين إضافيين بمثابة الحدث الأكبر لليفربول ولجماهير النادي وذلك بعد أن وقع أسطورة كرة القدم في مصر يوم 11 أبريل الماضي عقده الجديد في وقت ساد الاعتقاد أنه سيرحل في نهاية موسم 2024 ـ 2025 عن ملعب أنفليد.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وسرعان ما نصب نفسه واحدا من عظماء النادي والدوري الإنجليزي وأحد أساطير كرة القدم في العصر الحديث.

وقالت مصادر إخبارية إنجليزية إن محمد صلاح قرر بالفعل مغادرة ليفربول في صيف 2026 أي بعد نهاية الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

ورغم أن عقده الجديد سينتهي في 30 يونيو 2027، فإن هداف ليفربول التاريخي في البريمرليغ، ينوي مغادرة الفريق قبل موسم واحد على نهاية ارتباطه بفريق "الريدز".

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وكشفت شبكة "فوتبول ترنسفير" العالمية المتخصصة في انتقالات اللاعبين (Football Transfers) إن محمد صلاح سيغادر النادي في نهاية الموسم المقبل، وذلك وفق خطة مشتركة مع ليفربول.

وأضافت المصادر ذاتها: "تتمثل الخطة في انتقال صلاح في صيف 2026 إلى الدوري السعودي للمحترفين، مما يعني حصول ليفربول على مبلغ انتقال كبير، لم يكن ليحصل عليه لو انتقل النجم المصري في الصيف الجاري في صفقة حرة".

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وكان محمد صلاح الذي أحرز 31 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024 ـ 2025، ارتبط بالانتقال إلى الهلال السعودي لتعويض خروج البرازيلي نيمار، لكن اللاعب جدد عقده وقرر البقاء لموسم جديد مع ليفربول.

وتوج صلاح في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي كما سبق له أن فاز بعدة ألقاب أخرى مع ليفربول على رأسها دوري أبطال أوروبا.