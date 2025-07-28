على طريقة "كاميرا القبلة".. ميسي وأنتونيلا يظهران على الشاشات في حفل "كولدبلاي"

واصلت "كاميرا القبلة" الشهيرة في حفلات فرقة "كولدبلاي" إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد الضجة التي أُثيرت حول المدير التنفيذي لشركة Astronomer، آندي بايرون، الذي ضُبط وهو يخون شريكته خلال إحدى الحفلات، تحوّلت الأنظار هذه المرة إلى ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، بعدما أصبحا محور الاهتمام الأحدث في ملعب "هارد روك".

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وحضر نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، الحفل برفقة زوجته، ولم يتمكن من تفادي الظهور عبر "كاميرا القبلة" التي أصبحت من التقاليد المعتادة في حفلات فرقة "كولدبلاي"، وعندما التقطت الكاميرا صورتهما، عمّت التصفيقات أرجاء الملعب.

ولم يقتصر الأمر على تعرف الجماهير عليه، بل حصل ميسي أيضًا على تحية خاصة من المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، الذي خاطب الجمهور قائلًا:

"أعظم رياضي في التاريخ موجود معنا الليلة"؛ ما أشعل المدرجات بهتافات مدوية ترددت فيها عبارة: "ميسي، ميسي!" في جميع أنحاء الملعب.

وأضاف: "أنت وزوجتك تبدوان في غاية الروعة، شكرًا لحضوركما اليوم لمشاهدة فرقتنا".

وكان ميسي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الأمريكي، قد تعرّض للإيقاف من قبل رابطة الدوري، وغاب عن مواجهة فريقه الأخيرة ضد سينسيناتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بعد تغيّبه عن مباراة كل النجوم دون الحصول على إذن من الرابطة.

وبحسب تقارير، فقد أبدى النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا "غضبًا شديدًا" من القرار، إلا أنه بدا أكثر سعادة خلال الحفل، حيث التقطته عدسات الكاميرا، ونشرت زوجته أنتونيلا صورة له عبر حسابها على إنستغرام.

ويقع ملعب "هارد روك"، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج ويُعد معقل فريق ميامي دولفينز في دوري كرة القدم الأمريكية، على بُعد نحو 8 أميال من مقر إقامة ميسي في فورت لودرديل.

ويرتبط ميسي بعلاقة مع أنتونيلا روكوزو منذ العام 2008، وتزوج الثنائي في مدينة روزاريو العام 2017.

وقد حضرا الحفل برفقة أبنائهما الثلاثة: ماتيو وتياغو وسيرو، فيما نشرت روكوزو صورة عائلية من مقاعدهم داخل الملعب عبر حسابها على إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 40.1 مليون شخص.

وقبل تعادل إنتر ميامي مع سينسيناتي، الذي يحتل المركز الثاني، كان الفريق في المركز الخامس، وكان ليونيل ميسي قد شارك في كل دقيقة من أصل 22 مباراة من آخر 23 مباراة خاضها في جميع المسابقات، مسجلاً هدفين على الأقل في ست من آخر سبع مباريات له في الدوري، بما في ذلك سلسلة من خمس مباريات متتالية سجل فيها.