الأهلي ينتفض محليًا بعد خسارة السوبر وقبل الدوري الأفريقي

انتفاضة محلية

وعقب العودة من السعودية والخسارة الأفريقية، كان الأهلي على موعد مع مباراة مهمة في افتتاح الدوري المصري، أمام المصري البورسعيدي.

وكانت الترشيحات تصب في مصلحة المصري خاصة بعد خسارة الأهلي لكأس السوبر، ولكن انتفض المارد الأحمر وحقق الفوز برباعية نظيفة مع تقديم أداء فني على أعلى مستوى.

ولم يكتف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتألق محليًا، ولكنه نجح في الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق سان جورج الإثيوبي.

وتأهل الأهلي -حامل اللقب- إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن سحق ضيفه سان جورج الإثيوبي ذهابًا وعودة.

وجاء تأهل الأهلي بنتيجة 7-صفر في مجموع المباراتين، لسابق فوزه في مباراة الذهاب 3-صفر، وفي العودة برباعية نظيفة.