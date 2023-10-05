الأهلي ينتفض محليًا بعد خسارة السوبر وقبل الدوري الأفريقي
انتفض النادي الأهلي المصري في البطولات المحلية لبلاده، بعد خسارته لبطولة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
وفاز اتحاد العاصمة بهدف دون رد على حساب النادي الأهلي في البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.
وتوج الفريق الجزائري باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، بينما توقف رصيد المارد الأحمر عند 8 ألقاب من السوبر الأفريقي.
انتفاضة محلية
وعقب العودة من السعودية والخسارة الأفريقية، كان الأهلي على موعد مع مباراة مهمة في افتتاح الدوري المصري، أمام المصري البورسعيدي.
وكانت الترشيحات تصب في مصلحة المصري خاصة بعد خسارة الأهلي لكأس السوبر، ولكن انتفض المارد الأحمر وحقق الفوز برباعية نظيفة مع تقديم أداء فني على أعلى مستوى.
ولم يكتف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالتألق محليًا، ولكنه نجح في الصعود إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق سان جورج الإثيوبي.
وتأهل الأهلي -حامل اللقب- إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن سحق ضيفه سان جورج الإثيوبي ذهابًا وعودة.
وجاء تأهل الأهلي بنتيجة 7-صفر في مجموع المباراتين، لسابق فوزه في مباراة الذهاب 3-صفر، وفي العودة برباعية نظيفة.
خطف تذكرة نهائي كأس مصر قبل السوبر الأفريقي
وقبل انطلاق منافسات دوي السوبر الأفريقي واصل الأهلي عروضه القوية محليًا وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 بعد فوزه 3-صفر على إنبي في قبل النهائي أمس الأربعاء.
ويحمل الأهلي أيضًا لقب بطولة كأس مصر للموسم قبل الماضي، وأكمل موسمه المحلي الرائع وصعد للنهائي الثالث على التوالي لبطولة كأس مصر على حساب إنبي.
وينتظر الأهلي في النهائي فريقي الزمالك أو بيراميدز، طرفا مباراة نصف النهائي الأخرى.
وأمام الأهلي بذلك فرصة جديدة للفوز ببطولة أخرى، وهي كأس السوبر، والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر رابع الدوري المصري في الموسم الماضي، وذلك عقب حرمان الزمالك من اللعب بسبب الانسحاب من النسخة السابقة.
وسيدخل الأهلي لنسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي بشغف كبير، ومعنويات كبيرة بعد الانتفاضة المحلية المذهلة.
ومن المقرر إقامة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، وستقام المباراة الافتتاحية منها تنزانيا شرق أفريقيا.