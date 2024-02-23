الكشف عن راتب رونالدو مع النصر

وانضم اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى النادي السعودي في يناير 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو جمع مبلغًا مذهلاً من المال منذ توقيعه مع النصر قبل ما يزيد قليلاً عن عام.

وأوضحت: "يحصل رونالدو على 200 مليون يورو سنويًا (177 مليون جنيه إسترليني) مع النصر ليصل راتبه إلى 3,403,846 جنيه إسترليني في الأسبوع".

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد حصل رونالدو أيضًا على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو (88.5 مليون جنيه إسترليني) عندما أبرم الصفقة حتى يونيو 2025.

واختتمت: "المهاجم صاحب الـ39 عامًا، رد الجميل للفريق السعودي بتسجيله 47 هدفًا في 53 مباراة".