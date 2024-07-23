يترقب عشاق المصارعة الحرة "WWE" مواجهة مرتقبة تجمع بين سامي زين وبرون بريكر ضمن عروض "سمر سلام".

وتنطلق عروض "سمر سلام" بعد أقل من أسبوعين فقط، وهو ما ينذر بمواجهات مثيرة يترقبها عشاق اللعبة.

وسيكون نزال "برون بريكر" ضد "سامي زين" ثاني لعبة في عروض سمر سلام بعد النزال الضخم الذي يجمع بين "سي إم بانك" ضد "درو ماكنتاير" وسيكون حكم هذا النزال هو سيث "فريكن" رولينز.

وانتصر برون بريكر على إليا دراجانوف ليكون المنافس الأول لسامي زين على لقب الإنتركونتننتال في سمرسلام.

وتغلبت سونيا ديفيل على لايرا فالكيريا بعد مواجهة مثيرة، كما انتصرت زيلينا فيغا على زوي ستارك.

وتغلب سامي زين وجاي أوسو على جادجمنت داي بينما اعتدى شيموس على بيت دان و برونسون ريد في مواجهة أخرى كانت قوية للغاية.

وتغلب ذا وايت سيكس، مرة أخرى، على تشاد جيبل بعد مواجهة نالت تفاعلاً كبيرًا من عشاق المصارعة الحرة.

وأعلن اتحاد المصارعة الحرة "WWE"، في وقت سابق بشكل رسمي، موعد المواجهة المرتقبة بين كودي رودز ضد سولو سيكوا ضمن عرض "سمر سلام".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة الحرة WWE تغريدة عبر موقع إكس، أعلن خلالها موعد المواجهة بين رودز وسيكوا.

وأعلن اتحاد المصارعة الحرة موعد المواجهة التي تقام، يوم الأحد 4 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الثانية فجرًا، بتوقيت السعودية.

وأكد الاتحاد أن المباراة ستذاع عبر منصة "شاهد" مباشرة، بينما لم تعلن أي قنوات فضائية إذاعة هذه المواجهة.