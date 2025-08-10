أول ضحايا داروين نونيز في الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن اتجاه إدارة نادي الهلال السعودي للاستغناء عن أحد أبرز لاعبيها بعد التعاقد رسميا مع المهاجم داروين نونيز، قادما من ليفربول الإنجليزي.

وأعلن الهلال مساء السبت تعاقده مع نونيز، لمدة 3 مواسم، بينما أكدت تقارير عدة أن قيمة الصفقة 53 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن الصربي ألكسندر ميتروفيتش يعيش لحظاته الأخيرة مع نادي الهلال السعودي.

وارتفع عدد أجانب الهلال إلى 12 لاعبًا بعد التعاقد مع نونيز ومن قبله الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم ميلان.

وبات يتطلب على مسؤولي الهلال الاستغناء عن اثنين من لاعبيه الأجانب (فوق السن)، حيث تشير لوائح دوري روشن السعودي إلى وجود 8 لاعبين من الأجانب بالإضافة إلى ثنائي (أقل من 21 عامًا).

وأوضح التقرير أن "ميتروفيتش هو من سيكون ضحية التعاقد مع نونيز وسيغادر أسوار الزعيم في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رأي سيموني إنزاغي، مدرب الفريق".

وتابع التقرير: "كما تم الاستقرار على الإبقاء على خدمات البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق الشاب، وعدم التفريط في خدماته بعد التألق في كأس العالم للأندية 2025".

ووفقا لتقارير سابقة، فإن ميتروفيتش اشترط على إدارة الهلال، الحصول على رواتبه بشكل كامل من أجل الموافقة على فسخ عقده هذا الصيف.

يذكر أن ميتروفيتش انضم لصفوف الهلال في صيف 2023، قادما من فولهام الإنجليزي، مقابل 52 مليون يورو، ونجح في قيادة الفريق نحو تحقيق 4 ألقاب محلية.