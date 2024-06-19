برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم نجم ليفربول
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن بدء نادي برشلونة خطواته الأولى من أجل التعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "اللاعب الكولومبي لويس دياز (27 عامًا) هو أحد الأهداف الرئيسة لنادي برشلونة لتعزيز صفوفه بقيادة هانزي فليك في العام المقبل".
وأضاف التقرير: "ووفقًا لأحدث المعلومات من كولومبيا، سيكون هناك اجتماع قريبًا بين ممثلي لاعب ليفربول ومبعوثي النادي الكتالوني لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب الموهوب إلى برشلونة".
وأشارت إلى أن ممثلي دياز سيجتمعون مع مسؤولي برشلونة، هذا الأسبوع، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة تقريب المواقف في الصفقة.
وتابع التقرير: "كما تشير المعلومات إلى أن لويس دياز على وشك مغادرة (الريدز) والتوجه إلى الدوري الإسباني، رغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة".
وتبلغ قيمة اللاعب السوقية 75 مليون يورو، ويمتد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027.
ويتواجد دياز حاليًّا مع منتخب كولومبيا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، حيث يتواجد المنتخب في المجموعة الرابعة بجانب البرازيل وباراغواي وكوستاريكا.
رفاق لويس دياز سيستهلون مشوارهم في كوبا أمريكا 2024 أمام باراغواي ضمن المجموعة الرابعة يوم الـ24 من يونيو الجاري.
وتعقد الجماهير الآمال على لويس دياز ورفاقه في تحقيق اللقب الثاني لكولومبيا في كوبا أمريكا، بعدما سبق للفريق الفوز بنسخة عام 2001 والتي أقيمت على أرضه.
وشارك دياز في 51 مباراة مع فريق ليفربول خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 13 هدفًا وصنع 5 أهداف.