برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم نجم ليفربول

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن بدء نادي برشلونة خطواته الأولى من أجل التعاقد مع لويس دياز، نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "اللاعب الكولومبي لويس دياز (27 عامًا) هو أحد الأهداف الرئيسة لنادي برشلونة لتعزيز صفوفه بقيادة هانزي فليك في العام المقبل".

وأضاف التقرير: "ووفقًا لأحدث المعلومات من كولومبيا، سيكون هناك اجتماع قريبًا بين ممثلي لاعب ليفربول ومبعوثي النادي الكتالوني لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب الموهوب إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن ممثلي دياز سيجتمعون مع مسؤولي برشلونة، هذا الأسبوع، في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة تقريب المواقف في الصفقة.