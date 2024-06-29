ترتيب هدافي "كوبا أمريكا" بعد هدفي فينيسيوس جونيور

أحرز فينيسيوس جونيور هدفين ليقود منتخب بلاده البرازيل للفوز 4-1 على باراغواي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كوبا أمريكا 2024، فجر السبت، ليعوض بذلك ظهوره الباهت في مباراته الأولى في البطولة القارية.

وهزّ فينيسيوس الشباك أول مرة في الدقيقة 35 عندما أرسل تمريرة لوكاس باكيتا إلى شباك الخصم، منهيا بذلك هجمة لفريقه الفائز بلقب البطولة تسع مرات.

وعزز سافيو جناح جيرونا تقدم الفريق البرازيلي مستغلا كرة مرتدة في منطقة الجزاء، قبل أن يضيف فينيسيوس هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول عندما حول كرة أبعدها عمر ألديريتي إلى داخل الشباك.

واشتعل الصراع على جائزة هداف البطولة بعد هدفي فينيسيوس، الذي دخل في منافسة مع كل من داروين نونيز، مهاجم أوروغواي، وفولارين بالوغون، نجم أمريكا، ولاوتارو مارتينيز، نجم الأرجنتين، وماكسيميليانو أروخو، نجم أوروغواي، ولكل منهم هدفان في البطولة حتى الآن.