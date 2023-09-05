نكيتياه: اللعب لإنجلترا على حساب غانا هو "تقدم طبيعي" في مسيرتي
قال إيدي نكيتياه، مهاجم آرسنال، إنه اختار اللعب لمنتخب إنجلترا بدلاً من غانا لأن هذا يبدو وكأنه "تطور طبيعي" لمسيرته، مضيفًا أنه سيخوض أول مباراة له مع منتخب "الأسود الثلاثة" في الوقت المناسب.
وسعت غانا إلى ضم نكيتياه، حيث أكد مدربها الحالي كريس هوتون، الشهر الماضي، أن تم الاتصال بمهاجم آرسنال.
وقال نكيتياه، إنه من الصعب للغاية أن يرفض أي استدعاء يتلقاه من منتخب إنجلترا.
وأضاف نكيتياه للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنها لحظة تدعو للفخر حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي وأصدقائي.
"كانت الرحلة للوصول إلى هنا مليئة بتقلبات ما بين صعود وهبوط.
"بمجرد استدعائي بدا أن العرض قد طرح على الطاولة، وكان من الصعب جدًا رفضه وهو الأمر الذي شعرت أنه تطور طبيعي بالنسبة لي في هذه المرحلة".
وكان نكيتياه مؤهلاً للعب مع غانا لأن والديه من هناك.
ومع ذلك، كان نكيتياه لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا وهو كبير هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 16 هدفًا، وعزز مكانته في خط هجوم آرسنال وسجل هدفين في أول 4 مباريات هذا الموسم.
وقال في مؤتمر صحفي في ملعب سان جورج بارك، مقر تدريب منتخب إنجلترا: "أنا لاعب أفضل بكثير فنيًا مما كنت عليه قبل عامين أو 3.
"حضرت إلى هنا في وقت جيد وأمر حاليًا بلحظة جيدة، وأشعر بالثقة والاستعداد، وأعلم أنني سأواصل التحسن، أنا متواضع بما يكفي لأعلم أن هذا ليس نهاية المطاف بعد".
وقال اللاعب إن عائلته كانت في منزله عندما تلقى الاستدعاء من منتخب إنجلترا.
وأردف: "عندما تلقيت الرسالة كان الأمر غير متصور، أنا عادة رجل هادئ، لكنني فقدت قليلاً من رباطة جأشي لثانية واحدة.
"كانت لحظة مذهلة وكل عائلتي كانت متأثرة حقًا. عملت بجد للوصول إلى هذه النقطة، لذلك كان من الجميل نوعًا ما أن أحصل على هذا التقدير.
"لا أعتقد أنني قلت الكثير من الكلمات، كنت فقط أتحقق من هاتفي لأتأكد من كلمة تم اختيارك".
وتابع: "كان والداي متأثرين للغاية لأنهما ضحيا بالكثير من أجل وصولي إلى هنا، وكان من الرائع حقًا رؤية هذا النوع من السعادة والفخر عليهما".
وفي تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، تتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة بأربعة انتصارات في 4 مباريات.
وتواجه إنجلترا منافستها أوكرانيا في فروتسواف في بولندا، يوم السبت المقبل، قبل أن تلعب مع إسكتلندا في مباراة ودية، يوم الثلاثاء، على ملعب هامبدن بارك.