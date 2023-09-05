نكيتياه: اللعب لإنجلترا على حساب غانا هو "تقدم طبيعي" في مسيرتي

وسعت غانا إلى ضم نكيتياه، حيث أكد مدربها الحالي كريس هوتون، الشهر الماضي، أن تم الاتصال بمهاجم آرسنال.

وقال نكيتياه، إنه من الصعب للغاية أن يرفض أي استدعاء يتلقاه من منتخب إنجلترا.

وأضاف نكيتياه للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إنها لحظة تدعو للفخر حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي وأصدقائي.

"كانت الرحلة للوصول إلى هنا مليئة بتقلبات ما بين صعود وهبوط.

"بمجرد استدعائي بدا أن العرض قد طرح على الطاولة، وكان من الصعب جدًا رفضه وهو الأمر الذي شعرت أنه تطور طبيعي بالنسبة لي في هذه المرحلة".

وكان نكيتياه مؤهلاً للعب مع غانا لأن والديه من هناك.