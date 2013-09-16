مصارع سوري يشق طريق المجد في WWE

إرم – (خاص) من أحمد ديب

دائما ما كان يحلم عشاق المصارعة الترفيهية WWE بمشاهدة مصارع عربي يدخل حلبات المصارعة ويتنافس مع أعتى نجوم المصارعة حول العالم، وها هو حلم العرب بات أقرب للحقيقة بظهور مصارع من أصول سورية يشق طريقه إلى الأضواء.

وبرز المصارع الكندي من أصول سورية سامي زين، مواليد عام 1984، ليشق طريقه إلى حلبات WWE في انطلاقة قوية ضمن مسابقات NXT، وهو مصنع نجوم الشركة الذي يصدر الأسماء القوية لتجوب العالم مع عمالقة المصارعة.

بدأ ظهور سامي في كانون الثاني/يناير الماضي بتوقيعه مع شركة WWE ليشارك أولاً في مسابقات الدرجة الأدنى "إن إكس تي"، وكان أول ظهور له في 7 آذار/مارس، حيث نافس القديم أنطونيو سيزار وتمكن من التغلب عليه في عرض جاء قوي من طرف المصارع السوري.

كما ظهر مرة أخرى في الصيف في مهرجان ومواجهة مكونة من 18 مصارعاً من أجل المنافسة على بطولة NXT لكنه خسر فيها بصعوبة.