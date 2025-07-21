رفض طلب الزواج وألغى متابعتها.. نجم تشيلسي يصدم صديقته

أثار كول بالمر، نجم تشيلسي، جدلا كبيرا بعد انفصاله عن صديقته كوني غريس، حيث قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على تطبيق "إنستغرام"، مما أثار شائعات عن السبب الرئيس حول هذه الخطوة، والتي جاءت بعد أيام من تألقه مع "البلوز" في كأس العالم للأندية 2025.

وأزال بالمر وصديقته جميع صور بعضهما البعض من حساباتهما.

أخبار ذات علاقة بتصويت الجماهير.. كول بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

وتألق بالمر بشدة في نهائي مونديال الأندية، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، بعدما قاد فريقه تشيلسي للتغلب على باريس سان جيرمان والتتويج بلقب البطولة التي أقيمت بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخها.

وسافرت غريس إلى أمريكا خلال البطولة، لكنها لم تكن من بين الزوجات أو الصديقات اللواتي احتفلن باللقب على أرض الملعب في استاد "ميتلايف" برفقة بالمر.

أخبار ذات علاقة بعد التألق في مونديال الأندية.. نجم تشيلسي ينفصل عن صديقته

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "كوني وكول يعرفان بعضهما منذ أن كانا في سن المراهقة، لكن الحفاظ على علاقة عاطفية تحت الأضواء ليس أمرًا سهلاً أبدًا، كما أن قطع العلاقة عبر إنستغرام يُعد أمرًا كبيرًا بالنسبة للجيل الحالي، ويعني الكثير".

بينما ذكرت منصة "libertadadepreoficial"، بأن كول بالمر وصديقته كوني غريس ألغيا متابعة بعضهما على إنستغرام بعد أن رفض نجم تشيلسي طلبها بالزواج.

وتابع التقرير: "كوني كانت تضغط على كول بالمر منذ أكثر من عام لإبرام زواج بعقد رسمي، لكن اللاعب كان مترددًا لاتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لا يزال صغيرًا على الزواج ويريد التركيز على مسيرته الكروية في الوقت الحالي".

أخبار ذات علاقة أول "ضحايا" إنزو ماريسكا بعد تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية

وكانت غريس، البالغة 23 عاما، قد ظهرت مع بالمر في نوفمبر من العام الماضي خلال حفل توزيع جوائز (GQ Men of the Year)، وتعمل كخبيرة أظافر وهي مؤثرة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستمتع بالمر حاليا بإجازته الصيفية بعد موسم رائع، إذ فاز بدوري المؤتمر الأوروبي مع تشيلسي إلى جانب كأس العالم للأندية.

وسجل المهاجم 18 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.