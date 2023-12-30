أرتيتا: آرسنال مطالب بالتحسن هجوميا ودفاعيا للفوز بالدوري الإنجليزي
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن فريقه أهدر فرصة للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خسر 0/2 الأسبوع الماضي أمام جاره ويستهام يونايتد، وطالب فريقه بضرورة التحسن على المستويين الدفاعي والهجومي إذا أراد الحصول على فرصة للتتويج بلقب البطولة.
ورغم تفوقه في الاستحواذ على الكرة بنسبة 75% والتسديد على مرمى الخصوم ثماني مرات، فشل فريق أرتيتا في هز شباك ضيفه صاحب المركز السادس الخميس الماضي.
ونفذ لاعبو آرسنال أيضا 77 لمسة في منطقة جزاء ويستهام وهو أكبر عدد يحققه أي فريق على مستوى فرق دوري الكبار دون تسجيل أهداف منذ 2008/2009.
وحاليا يحتل آرسنال وصيف بطل الموسم الماضي المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، بعد انتهاء مباريات النصف الأول من الموسم.
وقال أرتيتا للصحفيين: "ليس هناك توتر، الأمر يتعلق بالسعي لتقديم المزيد والتحسن والفوز بالمباريات".
وأضاف: "إذا لعب الفريق بهذه الطريقة فإنه سيحقق الفوز في الكثير من المباريات".
وتابع المدرب الإسباني "إن لم نتحسن هجوميا ودفاعيا فإننا لن نحرز لقب الدوري؛ لأنه في النهاية سيحصل على النتيجة (التي تحققت أمام ويستهام)".
وفي المواجهة المقبلة غدا الأحد سيلتقي آرسنال مع فولهام الذي يقبع في النصف الثاني من القائمة.
ورغم كثرة المباريات أكد أرتيتا أن لاعبيه في كامل النشاط؛ إذ قال: "هم شبان، لو كانت أعمارهم 35 عاما لكان الوضع مختلفا، لكن لديهم الكثير من الطاقة ويمكنهم الاستمرار، هذا مؤكد".
وأضاف أرتيتا "دون شرارة لا يمكنك تحقيق ما حققه الفريق (في مواجهة ويستهام)، إنها المرحلة الأخيرة.. اللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة التي تضع الكرة في داخل الشباك، هذا ما نحتاجه".