أرتيتا: آرسنال مطالب بالتحسن هجوميا ودفاعيا للفوز بالدوري الإنجليزي

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن فريقه أهدر فرصة للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خسر 0/2 الأسبوع الماضي أمام جاره ويستهام يونايتد، وطالب فريقه بضرورة التحسن على المستويين الدفاعي والهجومي إذا أراد الحصول على فرصة للتتويج بلقب البطولة.

ورغم تفوقه في الاستحواذ على الكرة بنسبة 75% والتسديد على مرمى الخصوم ثماني مرات، فشل فريق أرتيتا في هز شباك ضيفه صاحب المركز السادس الخميس الماضي.

ونفذ لاعبو آرسنال أيضا 77 لمسة في منطقة جزاء ويستهام وهو أكبر عدد يحققه أي فريق على مستوى فرق دوري الكبار دون تسجيل أهداف منذ 2008/2009.