تشافي: اتفقت مع برشلونة على تجديد العقد والإعلان قريبا

أكد تشافي مدرب برشلونة أنه أتم اتفاقه مع إدارة النادي على تجديد العقد بين الطرفين.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني: "تم الاتفاق على تجديد عقدي منذ أيام، لقد توصلنا إلى اتفاق منذ أيام قليلة وسيتم الإعلان عنه قريبًا، أنا سعيد".

وأوضح: "وصلنا في وقت صعب، مع ظروف صعبة، قامت الإدارة الرياضية والفريق بالعمل بشكل جيد جدًا، تم الفوز بلقبين مهمين العام الماضي، لكنها ما زالت عملية مستمرة".

وتابع تشافي: "في السنة الأولى، أظهرنا بالفعل أمورا إيجابية وفي هذا الموسم يجب أن يكون الحسم، أشعر بالدعم من الرئيس، خاصة في الأوقات الصعبة، أشعر بالقوة والثقة الكبيرة، نحن في لحظة جيدة، ولكننا لا يمكن أن نتوقف عن العمل للحفاظ على هذا النجاح".