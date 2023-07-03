تقرير: راموس وجوردي ألبا على بُعد خطوات من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

وأعلن إنتر ميامي، مؤخرًا تعاقده مع ميسي، للانضمام إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشرت صحيفة "سبورت" تقريرًا قالت فيه إن إنتر ميامي دخل في مفاوضات جادة مع راموس بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ورغم ارتباط اسم راموس بإشبيلية في الساعات القليلة الماضية، إلا أن المفاوضات فشلت ما جعل إنتر مامي يدخل بقوة في الصفقة.

وفجرت الصحيفة مفاجأة أخرى بأن نادي فلوريدا الأمريكي يتفاوض أيضًا على ضم سيرجيو راموس، ولكن لم يرتق إلى مستوى جدية عرض إنتر ميامي.