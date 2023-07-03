تقرير: راموس وجوردي ألبا على بُعد خطوات من مزاملة ميسي في إنتر ميامي
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي بدأ في مفاوضات جادة للحصول على توقيع الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو راموس، بعد انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأعلن إنتر ميامي، مؤخرًا تعاقده مع ميسي، للانضمام إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشرت صحيفة "سبورت" تقريرًا قالت فيه إن إنتر ميامي دخل في مفاوضات جادة مع راموس بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ورغم ارتباط اسم راموس بإشبيلية في الساعات القليلة الماضية، إلا أن المفاوضات فشلت ما جعل إنتر مامي يدخل بقوة في الصفقة.
وفجرت الصحيفة مفاجأة أخرى بأن نادي فلوريدا الأمريكي يتفاوض أيضًا على ضم سيرجيو راموس، ولكن لم يرتق إلى مستوى جدية عرض إنتر ميامي.
أما عن جوردي ألبا، فوصلت مفاوضاته مع إنتر ميامي إلى مراحل متقدمة، حيث اقترب النادي الأمريكي من الإعلان عن حصوله على توقيع اللاعب.
وسيعني توقيع جوردي ألبا أنه سيتم لم شمله في نفس الفريق مع ليو ميسي وسيرجيو بوسكيتس، وهما من أصدقائه وزملائه السابقين في برشلونة.
وفي حالة استقدام رامو وألبا، سيكون إنتر ميامي قد قام بأربع صفقات قوية لأن جلب ثلاثة أبطال للعالم في ضربة واحدة ليس بالأمر السهل. كما أنه ليس من السهل جلب أربعة لاعبين فازوا بـ12 لقباً في دوري أبطال أوروبا (ميسي وراموس 4، بوسكيتس 3، ألبا 1).
وسيكون تحديهم شاقًا، لأن إنتر ميامي يقع في قاع جدول ترتيب الدوري الأمريكي بعد أن فاز بمباراة واحدة فقط من أصل 19، ومع هؤلاء اللاعبين، سيتعين على إنتر ميامي تغيير الديناميكية، لأنه لا أحد منهم معتاد على مثل هذه المواقف السلبية.