إطلاق سراح ملاكم مكسيكي بعد اتهامه بعلاقته بعصابات المخدرات

قال محامي الملاكم المكسيكي خوليو سيزار تشافيز جونيور لوسائل إعلام محلية، إنه خرج من سجن في شمال البلاد في انتظار محاكمته في اتهامات متعلقة بصلات مزعومة مع عصابات المخدرات عقب ترحيله من الولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق سراحه بعد يوم واحد فقط من جلسة استماع في مدينة إيرموسيلو الشمالية في ولاية سونورا، حيث حكم القاضي بأن بطل العالم السابق (39 عامًا) يمكنه مواصلة إجراءاته القانونية خارج محبسه وذلك بعد اعتقاله الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "لا غورنادا" المكسيكية عن روبن فرناندو بينيتيز محامي تشافيز جونيور قوله: إن الملاكم موجود في منزله مع عائلته.

وقال بينيتيز في مقابلة منفصلة لوسائل إعلام محلية يوم السبت الماضي أيضا: إن ممثلي الإدعاء يفتقرون للأدلة لدعم الاتهامات.

وأضاف بينيتيز عقب قرار القاضي إنريكي إيرنانديز ميراندا في قاعة المحكمة في إيرموسيلو "لا توجد أدلة".

واعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية تشافيز جونيور، نجل بطل العالم السابق للملاكمة خوليو سيزار تشافيز، في يوليو الماضي بعد وقت قصير من خسارته أمام الملاكم الأمريكي والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي جيك بول في نزال أقيم بحضور جماهيري كبير.

وقال ممثلو الادعاء المكسيكي: إن لتشافيز جونيور صلاتٍ بعصابة سينالوا، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية أجنبية في وقت سابق من هذا العام.

ونفى محامي تشافيز الابن وأفراد عائلته هذه الاتهامات.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في وقت سابق: إنها تتوقع أن يواجه تشافيز الابن اتهامات بتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، وإن ممثلي الادعاء يعملون على القضية.