عقوبة تنتظره.. أول تحرك ضد ماهر الكنزاري بسبب "اللفظ الصادم"

تصدر ماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الترجي، المشهد في الأوساط الكروية التونسي بعد أن تلقى فريقه الخسارة الأولى في مشوار الدوري.

وخسر الترجي على يد مضيفه الملعب التونسي بهدف دون رد في الجولة الخامسة للدوري التونسي.

أخبار ذات علاقة "لفظ صادم" من مدرب الترجي التونسي يفجر غضبا عارما

وواصل أبناء باب سويقة البداية الباهتة في الدوري التونسي بعد التعادل في أول جولتين أمام مستقبل قابس والاتحاد المنستيري ثم الانتفاضة بالفوز على شبيبة القيروان ومستقبل بني سليمان.

الخسارة لم تكن سبب إثارة الجدل التي صنعها ماهر الكنزاري، ولكن الأخير وجه لفظاً صادماً على مرأى ومسمع من الجميع بعد أن وجه انتقاداً لأحد لاعبي فريقه بسبب عدم التمرير.

أخبار ذات علاقة هدف مثير وضربة جزاء ملغاة.. حكم مباراة الترجي والملعب التونسي يفجر ضجة جديدة

اللفظ الصادم الذي فجر ردود فعل واسعة بين مشجعي الترجي وضع الكنزاري في مواجهة انتقادات عنيفة وعقوبات منتظرة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الكنزاري سيتم دعوته للتحقيق من جانب رابطة الدوري التونسي والاستماع إلى أقواله في هذه الواقعة التي سيتم بحثها اعتماداً على شريط المباراة الرسمي في البث التليفزيوني.

أخبار ذات علاقة الألعاب النارية تتسبب بإصابة نجم الترجي التونسي (فيديو)

وأشارت المصادر إلى أن الترجي سيعين محامياً للدفاع عن الكنزاري أمام الرابطة كما أن العقوبة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 7500 دينار تونسي وإيقاف عدد من المباريات قد يبلغ 4 لقاءات.