logo
رياضة

مبابي يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد الانضمام لريال مدريد

مبابي يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد الانضمام لريال مدريد
كيليان مبابيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 4:21 م

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، اللاعب المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم ريال مدريد لاعبه الجديد كيليان مبابي في احتفالية ضخمة، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.

ووقع مبابي عقدًا لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد بعد انتهاء ارتباطه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مبابي على هامش تقديمه كلاعب في الفريق الإسباني: "جملة 1 2 3 .. هلا مدريد".. إشارة لمثله الأعلى كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد.

ولعب رونالدو في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018، وحقق العديد من الألقاب القارية والمحلية.

ويلعب النجم البرتغالي حاليًا في صفوف النصر السعودي بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية دافع خلالها عن ألوان ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ونشر مبابي فور إعلان انتقاله إلى ريال مدريد صورة قديمة له وهو صغير في أثناء مصافحته رونالدو في أروقة النادي الملكي، كما أن ريال مدريد استعان بهذه الصورة في حفل تقديم اللاعب الفرنسي.

وقال النجم الفرنسي:" رونالدو صديق رائع وينصحني دائمًا، ويطالبني باستمرار بالعمل والتركيز في التدريبات".

وأشار إلى أن مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس أوروبا الأخيرة كانت صعبة مع البرتغال بعد الخروج من ربع النهائي، ولكن هذا الخروج لن يغير شيئًا في تاريخ النجم الأسطوري، على حد وصفه.

 

 

أخبار ريال مدريدكريستيانو رونالدوكيليان مبابيريال مدري

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC