مبابي يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد الانضمام لريال مدريد

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، اللاعب المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقدم ريال مدريد لاعبه الجديد كيليان مبابي في احتفالية ضخمة، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.

ووقع مبابي عقدًا لمدة 5 مواسم مع ريال مدريد بعد انتهاء ارتباطه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مبابي على هامش تقديمه كلاعب في الفريق الإسباني: "جملة 1 2 3 .. هلا مدريد".. إشارة لمثله الأعلى كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد.

ولعب رونالدو في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018، وحقق العديد من الألقاب القارية والمحلية.

ويلعب النجم البرتغالي حاليًا في صفوف النصر السعودي بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية دافع خلالها عن ألوان ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ونشر مبابي فور إعلان انتقاله إلى ريال مدريد صورة قديمة له وهو صغير في أثناء مصافحته رونالدو في أروقة النادي الملكي، كما أن ريال مدريد استعان بهذه الصورة في حفل تقديم اللاعب الفرنسي.

وقال النجم الفرنسي:" رونالدو صديق رائع وينصحني دائمًا، ويطالبني باستمرار بالعمل والتركيز في التدريبات".

وأشار إلى أن مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس أوروبا الأخيرة كانت صعبة مع البرتغال بعد الخروج من ربع النهائي، ولكن هذا الخروج لن يغير شيئًا في تاريخ النجم الأسطوري، على حد وصفه.