كم مرة فشلت فكرة جمع رونالدو وميسي في فريق واحد؟

كتب – نور الدين ميفراني

سيطر النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، على كرة القدم العالمية طيلة أكثر من 17 عامًا، وما زالت المقارنات بينهما وأخبارهما تصنع الجدل والإثارة.

وكانت الفترة الأبرز لصراعهما المباشر في إسبانيا، حين لعب رونالدو لريال مدريد ما بين 2009 و2018، وكان غريمه الأرجنتيني في برشلونة، الذي لم يغادره سوى في 2021.

ولم يتواجد اللاعبان في فريق واحد حتى في المباريات الخيرية أو الودية في اعتزال أحد النجوم، وكانت هناك محاولات عديدة لجمعهما معًا في فريق واحد لكنها فشلت.

ونستعرض أبرز المحاولات التي كانت ستجمع ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد:

برشلونة

كان برشلونة أحد الأندية التي اهتمت بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2003، واعترف اللاعب وخوان لابورتا، رئيس الفريق الإسباني، بهذه المحاولة.

وقدم برشلونة عرضًا بقيمة 18 مليون يورو لسبورتينغ لشبونة، لكن السير أليكس فيرغيسون ومانشستر يونايتد أقنعاه بالرحيل لإنجلترا مقابل 20 مليون يورو.

ولو نجح برشلونة في التعاقد مع النجم البرتغالي كان سيلعب بجوار ليونيل ميسي، الذي ظهر في الفريق الأول للنادي الإسباني في 2003 في مباراة ودية أمام بورتو.

إنتر ميامي

خلال كأس العالم للأندية 2025 حاول الفريق الأمريكي تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على سبيل الإعارة، وهو ما كان سيمنح الجماهير فرصة مشاهدة اللاعبين معا في فريق واحد.

وكان حلم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي، جمع النجمين في فريقه، وحاول قبل ذلك إقناع النجم البرتغالي بعدم الرحيل للسعودية واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

النصر السعودي

ربطت تقارير إعلامية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال للنصر السعودي خلال الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع إنتر ميامي.

وكان من الممكن أن يلعب الثنائي معًا في السعودية لو نجحت فكرة التعاقد مع القائد الأرجنتيني، لكنه فضل تجديد عقده مع إنتر ميامي والبقاء في أمريكا من أجل كأس العالم القادمة 2026.