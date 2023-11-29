ما المشاكل الدفاعية التي يواجهها برشلونة هذا الموسم؟
يواجه نادي برشلونة هذا الموسم سلسلة من التحديات الدفاعية التي لا تسمح له بالحصول على نفس كفاءة الموسم السابق.
وتلقى رجال تشافي هيرنانديز، في أول 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني، 14 هدفًا، بمعدل هدف واحد في المباراة الواحدة.
وبالمقارنة، انتهى الموسم الماضي بتلقي 20 هدفا في 38 مباراة.
وتشير هذه الأرقام الدفاعية إلى وجود فجوة يجب معالجتها.
ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرا سلطت فيه الضوء على المشكلات التي نشأت في النظام الدفاعي لبرشلونة.
التحليل التكتيكي
واحدة من المشاكل الأكثر وضوحا حتى الآن كانت الدفاع عن التحول من الهجوم إلى الدفاع.
ويعد الفريق المدمج أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة من المباريات حتى يتمكن من إغلاق المساحات والحد من خيارات الخصم.
وبحسب "ماركا" فإنه في حالة برشلونة بقيادة تشافي، يمكن ملاحظة مشاكل في التنظيم الدفاعي خلال هذه التحولات، مثل: القفزات غير المناسبة من اللاعبين المتواجدين في مناطق التدخل أو المسافة المفرطة بين الخطوط في لحظات معينة.
ولذلك، فإن المنافسين يستغلون ثغرات برشلونة بشكل فعال.
ووفقا للتقرير فقد تأثر برشلونة بعدم تواجد سيرجيو بوسكيتس، حيث كان متخصصًا في ضغط الفريق خلال المرحلة الهجومية.
وبفضل هذا، كان الفريق الكتالوني أكثر فعالية في الضغط بعد فقدان الكرة.
ومن الأخطاء الدفاعية الأخرى هو التنفيذ غير الصحيح للأساسيات كتوجيه اللاعب لنفسه بشكل صحيح، والحفاظ على التحكم البصري للمهاجم والكرة، والدفاع بشكل فردي في مناطق الخطر.
وعندما يواجه برشلونة مواقف دفاعية مع مراكز جانبية، أظهر المدافعون إخفاقات في التنسيق والتواصل ووضعية الجسم، ما أدى إلى مواقف خطيرة في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأخطاء أسهمت بشكل مباشر في تسجيل عدة أهداف على برشلونة.
وأخيرًا، كان الدفاع الفردي من الخط الثاني أحد أبرز نقاط الضعف حتى الآن في برشلونة.
وأظهر الفريق صعوبات في متابعة انطلاقات اللاعبين المنافسين الذين ينضمون من وسط الملعب، ما أتاح فرص التسديد من مواقع خطيرة، وأهدافا ذات أهمية كبيرة مثل هدف جود بيلينغهام في الكلاسيكو الأخيرة الذي منح الفوز لريال مدريد.
وأكملت الصحيفة تقريرها بالقول: "باختصار، بمقارنة الإحصائيات بالموسم السابق، شهد برشلونة زيادة كبيرة في عدد التسديدات على المرمى المسموح بها".
ويشير هذا إلى أن المنافسين وجدوا مساحة وفرصا أكبر لتهديد مرمى برشلونة ما يزيد الضغط على المنظومة الدفاعية.
وختمت "ماركا": "يواجه برشلونة بقيادة تشافي العديد من التحديات الدفاعية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا، بينها صعوبة استعادة الكرة، يجب معالجة المشاكل بشكل إستراتيجي لاستعادة الصلابة الدفاعية للفريق".