ما المشاكل الدفاعية التي يواجهها برشلونة هذا الموسم؟

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرا سلطت فيه الضوء على المشكلات التي نشأت في النظام الدفاعي لبرشلونة.

التحليل التكتيكي

واحدة من المشاكل الأكثر وضوحا حتى الآن كانت الدفاع عن التحول من الهجوم إلى الدفاع.

ويعد الفريق المدمج أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة من المباريات حتى يتمكن من إغلاق المساحات والحد من خيارات الخصم.

وبحسب "ماركا" فإنه في حالة برشلونة بقيادة تشافي، يمكن ملاحظة مشاكل في التنظيم الدفاعي خلال هذه التحولات، مثل: القفزات غير المناسبة من اللاعبين المتواجدين في مناطق التدخل أو المسافة المفرطة بين الخطوط في لحظات معينة.