إنتر يصعق ميلان ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا

وبدا ميلان، صاحب الضيافة، في حالة صدمة ولم تكن له أي محاولة على المرمى في الشوط الأول.

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني، لكنه أخفق في صناعة فرص حقيقية. وأخطأت محاولات براهيم دياز وجونيور ميسياس طريقها إلى المرمى، بينما اصطدمت محاولة ساندرو تونالي بالقائم.

وأصبح يكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب في حضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام 2010.

ويواجه المتأهل من الفريقين المتأهل من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة الشهر المقبل في تركيا.