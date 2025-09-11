ليس صلاح.. نجم مصري يحرز هدفاً رائعاً في تدريبات ليفربول (فيديو)

شهدت تدريبات ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، تألقاً لافتاً للاعب مصري بعيداً عن محمد صلاح هداف الفريق.

وشارك محمد صلاح في مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة هل "يتخاذل" محمد صلاح في مباريات منتخب مصر؟

وتألق اللاعب المصري كريم أحمد جناح ليفربول الصاعد في ظهوره الأول خلال تدريبات الريدز.

وقرر سلوت تصعيد كريم أحمد إلى تدريبات الفريق الأول بعد تألقه مع فريق الشباب بالنادي.

ويلعب كريم أحمد في مركز المهاجم والجناح الهجومي، ولفت الأنظار مع فريق ليفربول تحت 18 عاماً، كما تم تصعيده إلى فريق الرديف تحت 21 عاماً.

وسجل كريم أحمد هدفاً رائعاً من تسديدة صاروخية سكنت الشباك، وصفق له الجهاز المعاون للمدرب الهولندي.

📌 بالفيديو .. محترفنا كريم أحمد 🇪🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 يسجل في أول ظهور له بتدريبات الفريق الأول لليفربول الإنجليزي في حضور إيزاك ومساعد المدرب يصفق له 💪💪🔥 Posted by ‎Waseem Ahmed - وسيم أحمد‎ on Thursday, September 11, 2025

يشار إلى أن كريم أحمد قد لعب هذا الموسم مع فريق ليفربول تحت 21 عاماً أمام ليستر سيتي لمدة 11 دقيقة.

أخبار ذات علاقة فضيحة جديدة تلاحق "عدوّ" ليفربول

وخاض اللاعب المصري 43 مباراة مع فريق الشباب تحت 18 عاماً، وسجل 12 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكانت تدريبات ليفربول الأخيرة قد شهدت مشاركة اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك لأول مرة، بعد انتقاله قادماً من نيوكاسل يونايتد.