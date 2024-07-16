إشبيلية الإسباني يكشف موقفه الرسمي من التفريط في يوسف النصيري

رد نادي إشبيلية الإسباني على التقارير التي أوردتها وسائل إعلام مختلفة حول مستقبل لاعبه المغربي يوسف النصيري، وذلك في ضوء تزايد احتمالات مغادرته النادي.

وتداولت تقارير إخبارية إسبانية أنباء حول تلقي النصيري عرضًا للانضمام للدوري السعودي للمحترفين مشيرة إلى أن الفريق الأندلسي سيجري عملية مراجعة شاملة لتشكيلته الحالية، وسيعمل على الدفع بعدد من لاعبيه الشبان في الموسم المقبل؛ ما يعني إمكانية التخلي عن بعض لاعبيه من بينهم يوسف النصيري.

وأقرّ المدير الرياضي لنادي إشبيلية فيكتور أورتا، بالمفاوضات الجارية مع الأندية التي ترغب في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، قائلًا إن هناك بالفعل عدة أندية مهتمة بضم النجم المغربي.

وقال أورتا في مؤتمر صحفي: "النصيري لاعب مهم بالنسبة لنادي إشبيلية، هناك العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد معه، لكن بالنسبة إلينا، ورغم وصول هذه العروض، فإننا لم نتوصل بأي عرض جيد حتى الآن".

وكانت تقارير إخبارية تطرقت الأسبوع الماضي إلى وجود اتصالات بين نادي روما الإيطالي والمهاجم المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لِما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي نقلًا عن صحف إيطالية، أبدى دانييلي دي روسي، مدرب نادي روما، اهتمامًا متزايدًا بضم الدولي المغربي الذي تألق طوال السنوات الأربع الأخيرة في فريق إشبيلية الإسباني، وأصبح إحدى العلامات البارزة في الفريق الأندلسي.

ووفقًا للمصدر ذاته، تحادث دانييلي دي روسي مع النصيري، وبدأ بالفعل في استمالته للحصول على توقيعه تمهيدًا لضمه بداية من الموسم المقبل.

كما ربطت تقارير أخرى يوسف النصيري (27 عامًا) بأكثر من ناد في دوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن عقد النصيري مع ممثل عاصمة الأندلس يمتد إلى غاية يونيو 2025، وسجل نجم منتخب أسود الأطلس 73 هدفًا في 196 مباراة خاضها بقميص إشبيلية.