تصرف غريب من بيكفورد حارس إيفرتون لحظة هدف محمد صلاح (صور)
كان وضع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون موضع تساؤل عندما تقدم محمد صلاح لليفربول في ديربي ميرسيسايد، بعد هجمة مرتدة اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى إيفرتون درسًا قاسًيا في كيفية استغلال الفرص على ملعب أنفيلد، حيث كانت الفرصة مواتية للضيوف للتقدم برأسية جيمس تاركوفسكي لكن الكرة ارتطمت بالقائم، ليبدأ لاعبو ليفربول هجمة مرتدة ناجحة.
ورغم أن الفضل يعود إلى داروين نونيز ومحمد صلاح في هدف ليفربول، إلا أن وضعية بيكفورد أثارت التساؤلات، حيث سهل مهمة محمد صلاح في إدخال الكرة للشباك في الدقيقة 36.
وكان مركز بيكفورد سيئًا للغاية، حيث بدا أنه توقع أن يمرر صلاح الكرة لكودي جاكبو، لكنه ترك مرماه مفتوحًا تمامًا ليحرز محمد صلاح هدفه الأول في 2023.
وحصد ليفربول 29 نقطة من 20 مباراة في الدوري الإنجليزي في المركز العاشر مقابل 18 نقطة فقط من 21 لإيفرتون في المركز الـ18، وقد حقق الفريق الفوز على آرسنال في الجولة الماضية.
وبعد مواجهة إيفرتون، سيلعب ليفربول مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ثم مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.