تصرف غريب من بيكفورد حارس إيفرتون لحظة هدف محمد صلاح (صور)

ورغم أن الفضل يعود إلى داروين نونيز ومحمد صلاح في هدف ليفربول، إلا أن وضعية بيكفورد أثارت التساؤلات، حيث سهل مهمة محمد صلاح في إدخال الكرة للشباك في الدقيقة 36.

وكان مركز بيكفورد سيئًا للغاية، حيث بدا أنه توقع أن يمرر صلاح الكرة لكودي جاكبو، لكنه ترك مرماه مفتوحًا تمامًا ليحرز محمد صلاح هدفه الأول في 2023.

وحصد ليفربول 29 نقطة من 20 مباراة في الدوري الإنجليزي في المركز العاشر مقابل 18 نقطة فقط من 21 لإيفرتون في المركز الـ18، وقد حقق الفريق الفوز على آرسنال في الجولة الماضية.

وبعد مواجهة إيفرتون، سيلعب ليفربول مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ثم مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.