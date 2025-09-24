مستحيل يرجع.. رد رسمي من الزمالك حول التعاقد مع إمام عاشور (فيديو)

رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، بشكل صريح على التقارير التي تربط إمام عاشور، نجم الأهلي المصري الحالي، بإمكانية العودة للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ودخل إمام عاشور في أزمة قوية مع إدارة الأهلي المصري بعد توقف مفاوضات تجديد عقده، حيث يرغب اللاعب في زيادة القيمة المالية التي يحصل عليها للمساواة مع أحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثًا للفريق الأحمر قادمًا من الغريم التقليدي الزمالك، بعد نهاية عقده.

وبمجرد أن دخل زيزو لغرفة ملابس الأهلي، اشتعلت الأمور بين اللاعبين القدامى والإدارة، وطلب أكثر من لاعب تقديره ماليًّا على غرار ما حدث مع زيزو، وهو ما أحدث أزمة قوية ظهرت أثارها بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وبحسب أحدث التقارير، فإن إمام عاشور قدَّم طلبًا للرحيل عن الأهلي في يناير، حيث كلف وكيل أعماله الجديد آدم وطني بضرورة البحث له عن عرض للرحيل، وهو ما ربطه البعض بإمكانية عودته للزمالك، الذي رحل عنه سابقًا للاحتراف في ميتلاند الدنماركي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية: "أنا لا أوقع مع لاعبين لكي أغيظ المنافس، ما يهمني فقط إفادة الفريق، وأنا شخصيًّا لا يمكن أن أعيد إمام عاشور للزمالك حتى لو سمحت الظروف بذلك".

ورفض الأهلي فكرة التفاوض مع الوكيل الجديد لإمام عاشور وتمسك بأن ينحصر التفاوض مع اللاعب وحده فقط في المستقبل، أو وكيل آخر يختاره اللاعب في المستقبل تفعيلًا لقرار النادي.

ويتمسك إمام بالتساوي مع الفئة المميزة بالفريق الأول التي تصل رواتبها إلى 100 مليون جنيه سنويًّا شاملة الإعلانات ويتصدرها "زيزو"، لاعب الوسط الجديد.

وكان الأهلي حقق فوزًا صعبًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.