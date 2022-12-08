الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العربي ضد القادسية في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي
تقام، اليوم الخميس، منافسات دور الأربعة ببطولة كأس ولي العهد الكويتي بمواجهتين الأولى تجمع بين السالمية والساحل ثم يلتقي العربي منافسه القادسية.
وتستعرض "إرم نيوز"، في التقرير الآتي، أبرز ملامح مواجهة العربي ضد القادسية في قمة مثيرة ببطولة كأس ولي العهد في هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت الكويت على ملعب نادي الشباب.
وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق إبراهيم الهشال.
مشوار الفريقين
تأهل العربي إلى دور الأربعة بعدما بدأ مشواره بالبطولة في ربع النهائي وفاز على الفحيحيل بنتيجة 2-1، وتم إعفاؤه من خوض منافسات الدور التمهيدي لكونه حامل اللقب.
وصعد القادسية بعدما تخطى عقبة الصليبخات بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي ثم الفوز على كاظمة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.
وفاز العربي بآخر مواجهة ضد القادسية بنتيجة 3-1 يوم 11 نوفمبر الماضي في بطولة الدوري.
وحقق القادسية لقب كأس ولي العهد 9 مرات آخرها موسم 2017 – 2018 بينما حقق العربي اللقب 8 مرات آخرها في الموسم الماضي.
أسلحة العربي
يسعى العربي لإقصاء القادسية في طريقه للحفاظ على لقب كأس ولي العهد واستكمال تفوقه على القادسية بعد الفوز في مواجهة الدوري وهي آخر مباراة رسمية خاضها الفريق قبل التوقف.
ويغيب عن صفوف العربي لاعبه بندر سلامة الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أخيراً.
واستغل المدرب البوسني روسمير سفيكو المدير الفني لفريق العربي فترة التوقف، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء وخوض مباراتي الصليبخات والنصر في كأس زين التنشيطية.
ويعتمد روسمير على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه الرباعي يعقوب دومبيا وطارق بوعيطة وجمعة عبود وعيسى وليد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سلطان العنزي وبجواره سيف الحشان وعلى الأطراف الهادي السنوسي ومحمد صولة وفي الهجوم كينجسلي إيدو وبدر طارق.
أوراق القادسية
يأمل القادسية رد اعتباره بعد الخسارة أمام العربي في الدوري كما إنه يتطلع لاستكمال مشواره بالبطولة أملاً في استعادتها بعد غياب 5 مواسم.
ويقود أحلام القادسية المدرب الصربي بوريس بونياك الذي استغل فترة التوقف بمواجهة الكويت وكاظمة في بطولة كأس زين التنشيطية كما استعاد جهود لاعبه الإيفواري مامادو سورو بعد علاجه في فرنسا.
ويعتمد القادسية على تشكيلة تضم حارس المرمى مبارك الحربي وأمامه الرباعي سلطان صلبوخ وضاري سعيد وباتريك مالو ولورانس تراشي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سليمان البوص وطلال الأنصاري وعبد العزيز وادي مع ثلاثي الهجوم بدر المطوع وعيد الرشيدي وسيدريك هنري.
وقال حسام عبد العال لاعب كاظمة الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون قوية بين العربي والقادسية لأنها مباراة في بطولة كأس ولي العهد بمرحلة حاسمة بخلاف أن الفريقين حصلا على فترة راحة.
وأشار إلى أن خبرة بونياك وأيضاً تكتيك روسمير سيزيد من صعوبة اللقاء خاصة مع وجود بعض عناصر الخبرة في الفريقين مثل بدر المطوع أو سيف الحشان واللاعبين الأجانب وخاصة إيدو وسيدريك.