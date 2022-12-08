الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العربي ضد القادسية في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي

مشوار الفريقين

تأهل العربي إلى دور الأربعة بعدما بدأ مشواره بالبطولة في ربع النهائي وفاز على الفحيحيل بنتيجة 2-1، وتم إعفاؤه من خوض منافسات الدور التمهيدي لكونه حامل اللقب.

وصعد القادسية بعدما تخطى عقبة الصليبخات بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي ثم الفوز على كاظمة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وفاز العربي بآخر مواجهة ضد القادسية بنتيجة 3-1 يوم 11 نوفمبر الماضي في بطولة الدوري.

وحقق القادسية لقب كأس ولي العهد 9 مرات آخرها موسم 2017 – 2018 بينما حقق العربي اللقب 8 مرات آخرها في الموسم الماضي.

أسلحة العربي

يسعى العربي لإقصاء القادسية في طريقه للحفاظ على لقب كأس ولي العهد واستكمال تفوقه على القادسية بعد الفوز في مواجهة الدوري وهي آخر مباراة رسمية خاضها الفريق قبل التوقف.

ويغيب عن صفوف العربي لاعبه بندر سلامة الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أخيراً.

واستغل المدرب البوسني روسمير سفيكو المدير الفني لفريق العربي فترة التوقف، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء وخوض مباراتي الصليبخات والنصر في كأس زين التنشيطية.

ويعتمد روسمير على تشكيلة تضم حارس المرمى سليمان عبد الغفور وأمامه الرباعي يعقوب دومبيا وطارق بوعيطة وجمعة عبود وعيسى وليد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سلطان العنزي وبجواره سيف الحشان وعلى الأطراف الهادي السنوسي ومحمد صولة وفي الهجوم كينجسلي إيدو وبدر طارق.