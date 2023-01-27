نادي النصر يرفع عرضه للتعاقد مع لوكا مودريتش قبل إغلاق السوق الشتوي

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا في ريال مدريد أعطى موافقته للنصر لشراء المدة المتبقية لمودريتش لتسجيله في السوق الشتوي الذي ينتهي بعد أقل من 48 ساعة.

وأضافت أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا مع مسلي آل معمر رئيس النادي، وكريستيانو، لسرعة حسم ملف مودريتش.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.