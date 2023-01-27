نادي النصر يرفع عرضه للتعاقد مع لوكا مودريتش قبل إغلاق السوق الشتوي
كشفت صحيفة "عكاظ" عن تحرك إدارة النصر السعودي بشكل عاجل بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها النصر أمام الاتحاد بنتيجة (3/1)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر قررت رفع عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد للتعاقد معه.
وكانت إدارة النصر قد عرضت على مودريتش سابقا عرضا لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا في ريال مدريد أعطى موافقته للنصر لشراء المدة المتبقية لمودريتش لتسجيله في السوق الشتوي الذي ينتهي بعد أقل من 48 ساعة.
وأضافت أن الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر عقد اجتماعا مع مسلي آل معمر رئيس النادي، وكريستيانو، لسرعة حسم ملف مودريتش.
وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.
وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادمًا من توتنهام، مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي مع الميرنغي في 24 مباراة سجل فيها 5 أهداف، وصنع 2، وبالمجمل لعب لريال مدريد 460 مباراة سجل فيها 36 هدفا، وصنع 73.
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.
ويتقدم النصر بنقطة واحدة عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر من النصر.