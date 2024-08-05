سأل النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أحوال ومباريات نادي النصر السعودي، في حديثه مع السنغالي ساديو ماني نجم "العالمي"، على هامش وجوده في معسكر فريق العاصمة السعودية.

وظهر النرويجي هالاند في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في إسبانيا، مساء اليوم الإثنين.

ويستعد النصر لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر كبير في إسبانيا، يتخلله عدة مباريات ودية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، لقطات من زيارة هالاند تحدث فيها مع ساديو ماني، وسأله عن الحياة في السعودية، وأجابه النجم السنغالي بأنها ممتازة.

كذلك وجه هالاند سؤالًا إلى ماني عن مباريات النصر، وشرح له المهاجم السنغالي أن النصر سيبدأ الموسم بكأس السوبر السعودي، إذ يلعب ضد التعاون يوم 13 أغسطس الحالي في مدينة أبها، ثم يبدأ مواجهات الدوري.

وزار هالاند معسكر النصر، حيث ظهر في التدريبات، للقاء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في "العالمي".

وحرص النجم النرويجي على التقاط مجموعة من الصور برفقة نجوم النصر، على رأسهم كريستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا.