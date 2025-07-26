تنافس أليشا ليمان في الجمال واللعب.. من هي الجزائرية عبلة بن سنوسي؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

أصبحت اللاعبة الجزائرية عبلة بن سنوسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار صورها خلال تدريبات ناديها في الجزائر، لكونها تتميز بجمال لافت، لدرجة مقارنتها حاليا باللاعبة السويسرية أليشا ليمان، نجمة يوفنتوس الإيطالي، والتي صنعت الحدث في نهائيات أمم أوروبا للسيدات الأخيرة.

وتبلغ عبلة بن سنوسي 24 عاما، مولودة في 22 ديسمبر 2000، وتلعب في وسط الميدان وبدأت مشوارها كلاعبة كرة القدم في نادي انتصار وهران الجزائري ما بين 2018 و2021، ثم انتقلت لنادي وئام قسنطينة، وفي أكتوبر 2022 وقعت عقدا احترافيا مع فريق الأهلي السعودي ثم انتقلت لنادي جدة النسائي في 2024.

ولعبت عبلة بن سنوسي للمنتخب الجزائري تحت 20 عاما، وشاركت في بطولة شمال أفريقيا عام 2019، كما شاركت رفقة المنتخب الجزائري الأول منذ 2021 في عدة بطولات من بينها بطولة العرب 2021.

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واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبلة بن سنوسي للظهور في الإعلان الترويجي لقميص المنتخب الجزائري المصمم من شركة "أديداس" العالمية.

وتملك عبلة بن سنوسي أكثر من 147 ألف متابع على منصة "إنستغرام" وتحظى صورها بانتشار وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.