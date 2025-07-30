بيراميدز يترقب.. محترف أجنبي مهم قد يرحل مبكرا عن الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن آخر تطورات موقف المالي أليو ديانج، نجم الأهلي المصري، الذي اقترب عقده من النهاية، وسط ترقب كبير من إدارة بيراميدز، التي تسعى بقوة لضم اللاعب.

عقد أليو ديانج ينتهي مع الأهلي، في يونيو 2027، وقضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف الخلود السعودي، قبل العودة عقب نهاية الإعارة.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن "أليو ديانج، نجم الأهلي المصري، اتخذ قرارا بالرحيل عن الفريق الأحمر، وهو يشعر أنه لن يكون له دور مع الفريق الموسم المقبل، وقدم طلبا قبل السفر لتونس في المعسكر التدريبي للجلوس مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لمعرفة مصيره، خاصة في ظل تلقيه عرضا ماليا قويا من نادي بيراميدز".

وأضاف التقرير: "الإدارة عليها حسم قرارها قبل شهر يناير المقبل، خاصة أن ديانج سيدخل حينها الفترة الحرة من عقده، في ظل ترقب بيراميدز الموقف لخطف اللاعب".

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وكان الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بدوره، قد نفى طلب أليو ديانج، مليونا و800 ألف دولار مقابل تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف: "ديانج أبدى شكواه من تهميشه خلال فترة المدرب السويسري مارسيل كولر؛ ما أدى إلى خروجه على سبيل الإعارة، لكن إدارة الأهلي أكدت له أنه لا يزال لاعبا أساسيا ومهما في حسابات النادي".

وتابع: "المدرب الحالي خوسيه ريبيرو مقتنع تماما بإمكانيات أليو ديانج، وأكد له أنه سيكون له دور بارز في الفريق خلال الفترة المقبلة".