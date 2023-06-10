نادي الاتحاد يحاول التعاقد مع البرتغالي جواو موتينيو

وسبق أن لعب موتينيو تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو 137 مباراة جميعها مع وولفرهامبتون، سجل فيها اللاعب 3 أهداف وصنع 22.

وينتهي عقد جواو موتينيو، البالغ من العمر 36 عاما، مع وولفرهامبتون في 30 يونيو الحالي.

وانضم موتينيو لولفرهامبتون في 2018 وخاض مع الفريق 212 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 25.

وسبق لموتينيو أن لعب لأندية سبورتينغ لشبونة وبورتو وموناكو، حيث خاض مع سبورتينغ لشبونة 241 مباراة، مقابل 219 مباراة مع موناكو، و140 مباراة مع بورتو.

كما شارك في 146 مباراة دولية مع منتخب البرتغال.

وعلى مستوى الألقاب حقق موتينيو 3 ألقاب في الدوري البرتغالي و3 ألقاب في كأس البرتغال و5 ألقاب في كأس السوبر البرتغالي ولقبا في الدوري الأوروبي ولقبا في الدوري الفرنسي، كما حقق مع البرتغال لقبا في كأس أمم أوروبا ولقبا في دوري الأمم الأوروبية.

وكان الاتحاد، بطل الدوري السعودي موسم 2022/2023، قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.