بعد فضيحة تسريبات الخيانة.. واندا نارا ترد بصورة مثيرة مع "الأرجنتيني" (شاهد)

أثارت عارضة الأزياء واندا نارا عاصفة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا جريئة مع الموسيقي إيليان أنخيل فالنزويلا، المعروف باسم إل-غانتي.

وجاءت هذه الصور بعد فترة وجيزة من أنباء خيانة زوجها السابق ماورو إيكاردي، الأمر الذي دفع واندا لتوضيح طبيعة علاقتها مع الموسيقي الأرجنتيني، الذي سافرت معه مؤخرًا في جولة أوروبية.

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وبعد قضائها إجازة مع أطفالها الخمسة في "فيلا لا أنغوستورا"، سافرت واندا نارا إلى مايوركا، حيث التقت بالموسيقي إل-غانتي وأصدقائه.

واستمرت رحلتهما في ملقا وغاليسيا، قبل أن يتوجها إلى مدينة ميلانو، حيث تمتلك واندا شقة فاخرة عاشت فيها مع زوجها السابق ماورو إيكاردي.

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وشاركت واندا متابعيها البالغ عددهم 17.6 مليون عبر إنستغرام صورًا من هذه الرحلة، وعلقت عليها: "إذا كنتم تبحثون عني، فأنا في الحي. مايوركا، ملقا، غاليسيا، ميلانو، والبندقية".

ولفتت إحدى الصور التي نشرتها واندا الانتباه بشكل خاص، حيث ظهرت فيها بملابس سباحة سوداء على شرفة شقتها في ميلانو، بينما كان إل-غانتي يقف على بعد أمتار قليلة منها.

كما نشرت صورة أخرى غير واضحة وهما يتبادلان قبلة أمام كاتدرائية ميلانو، وصورة أخرى لأيديهما وهما يحملان الآيس كريم.

وهذه الصور، رغم جرأتها، كانت وسيلة نارا لتوضيح وضع علاقتها للجماهير والمتابعين في الفترة الأخيرة.

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إل-غانتي يعلق.. وواندا ترد: "إنه صديقي فقط"

لم يتأخر إل-غانتي في التعليق على منشور واندا، فكتب: "أحبك كثيرًا، قضينا وقتًا رائعًا معًا، شكرًا لدعمي في هذه الجولة".

وردت واندا على تعليق لأحد المتابعين وصف علاقتهما بالزوجين، قائلة بوضوح: "إنه صديقي فقط".

وأضافت لتوضح الأمر أكثر: "يا فتيات، أنا لست معه، نحن على علاقة جيدة، وذهبت معه، ثم ذهب معي إلى ميلانو".

أزمة إيكاردي

ولم تفقد واندا نارا تركيزها على زوجها السابق ماورو إيكاردي، الذي يقضي حاليًا إجازته في إسطنبول مع ماريا إوجينيا "لا تشاينا" سواريز وأطفالها الثلاثة.

بعد احتفال إيكاردي بعيد ميلاد ابن سواريز الخامس، والذي نشر عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم أحد الحسابات إيكاردي، قائلاً إنه يمثل "الأب المثالي" مع "أطفال مستعارين"، بينما يهمل بناته.

الملفت للنظر أن واندا نارا ردت على هذا التعليق، وكتبت: "لحسن الحظ، أطفالي لديهم عائلتي وأنا"، في هذه الرسالة، أكدت واندا أن أطفالها يتمتعون بشبكة دعم قوية، حتى في غياب والدهم.