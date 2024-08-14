نموذج مثالي للظهير العصري.. كيف سيفيد نصير مزراوي مانشستر يونايتد؟

نجح مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات النجم المغربي نصير مزراوي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بعقد سار حتى يونيو 2028، ليحصل النادي الإنجليزي على حزمة من المميزات الرياضية التي لطالما كان يبحث عنها لتحسين مستوى أداء لاعبيه في الملعب.

كان مزراوي تألق في هولندا، تحت إشراف مدرب مانشستر يونايتد الحالي تين هاغ، وهو على دراية تامة بما يحتاجه من مدافعيه، ليس فقط لحماية المرمى، ولكن أيضًا لبدء الهجمات والمشاركة في بناء اللعب.

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ويعتبر مزراوي، على وجه الخصوص، نموذج مثالي للظهير العصري، حيث يربط بين خط الوسط للتقدم بالكرة، وينطلق على الجناح لخلق تفوق عددي في الهجوم.

ورغم أن مزراوي يلعب بشكل أساسي كظهير أيمن على مستوى الأندية، فإنه لعب كظهير أيسر عندما وصل مع المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وقد تكون هذه المرونة في اللعب بأكثر من مركز مفيدة لمانشستر يونايتد، خاصة مع إصابة كلا الظهيرين الأيسر الأساسيين، لوك شاو تيريل مالاسيا، في بداية الموسم.

في المجمل، استخدم مانشستر يونايتد ستة لاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بمن في ذلك اللاعب المغادر آرون وان-بيساكا، وهو عدد يحتاج إلى تقليله، للمقارنة، استخدم النادي لاعبين فقط في مركز الظهير الأيمن.

ويرى المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، دان أشوورث، أن "نصير" ظهير ديناميكي هجومي يمكنه اللعب على جانبي الدفاع، سواء على اليمين أو اليسار. خبرته ومرونته ستجعلانه إضافة ممتازة للفريق".

وأضاف: "بعد أن فاز بعدد من البطولات خلال مسيرته، نعلم أن عقلية الفوز التي يتمتع بها نصير ستكون ميزة حقيقية للمجموعة، بينما نعمل معًا لتحقيق النجاح المطلوب في مانشستر يونايتد".

ومن بين الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها مزراوي تميزه بأفضل أداء في الجانب الهجومي أكثر من الدفاعي، وبالتالي ستكون هناك أوقات يتم فيها اختبار مهاراته الدفاعية، وسيتعين عليه إثبات قدرته على تحقيق إمكاناته سواء عندما يكون الفريق دون الكرة أو أثناء الاستحواذ عليها.

هذا لا يعني أن مزراوي لا يتعرض للإصابات بين الحين والآخر، في الواقع، بدأ 15 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي بسبب إصابات عضلية، لذا يجب على يونايتد أن يكون حذرًا بشأن إجهاد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وبحسب إحصائية WhoScored فقد طور مزراوي نقاط قوة محسوبة إحصائيًّا مثل "التمرير" و"الاحتفاظ بالكرة"، وهذا لأسباب وجيهة لضمه، إذ بلغ معدل نجاح تمريراته 89.9% من 64.6 تمريرة لكل 90 دقيقة في الدوري الألماني الموسم الماضي.