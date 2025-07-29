أعلن ندمه على التوقيع للأهلي.. عمرو الجنايني يفضح زيزو بتصريحات نارية

فجّر عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، مفاجآت مدوية بشأن انتقال أحمد مصطفى "زيزو" إلى الأهلي، كاشفًا عن تفاصيل غير معلنة من كواليس الصفقة، وموضحًا أن اللاعب نفسه أبدى ندمه الشديد على ما حدث.

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ندم صريح داخل منزل الجنايني

قال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "زارني أحمد مصطفى زيزو في منزلي، وقال لي بالحرف الواحد: لست أدري كيف اتخذت هذا القرار، ولا أعلم ما الذي دفعني إلى ذلك، إنني نادم بشدة على ما حدث".

وأضاف: "كان من الأجدر أن تتم الأمور بطريقة أكثر وضوحًا، فكان بإمكانه أن يعلن رحيله بصراحة، لكن ما لا يصح هو أن يقول: أرجوكم أعيدوني، فهذا لا يليق".

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الإغراءات المالية السبب الرئيس

وأوضح الجنايني أن السبب الرئيس في اتخاذ زيزو قرار الانتقال إلى الأهلي كان الإغراءات المالية الاستثنائية، قائلًا: "لقد طلب زيزو مقدم تعاقد بقيمة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى راتب سنوي قدره 80 مليون جنيه، وتمت الموافقة على ذلك بالفعل، بل وتم تدبير هذا المبلغ من مصادر خارج ميزانية النادي".

والد زيزو طلب عمولة.. والجنايني يرد

وعندما وُجّه إليه سؤال من الإعلامي إبراهيم عبدالجواد حول ما إذا كان والد زيزو قد طلب الحصول على عمولة، أجاب الجنايني بكل وضوح: "نعم، حدث ذلك بالفعل. وقد أخبرته بصراحة: أنت لست وكيلًا حتى تطلب عمولة، ومع ذلك، فقد تم تدارك الأمر لاحقًا، وتسويته بعد تدخلي شخصيًا".

عرض سعودي ضخم والزمالك يرفض "الكوبري"

وفي سياق متصل، كشف الجنايني عن تلقي نادي الزمالك عرضًا كبيرًا من نادي نيوم السعودي لشراء زيزو في شهر أغسطس، بلغت قيمته 5.5 مليون دولار، لكنها كانت مقسّمة على دفعات.

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وتابع: "أبدى مجلس الإدارة موافقته على العرض، بشرط واضح ينص على ألا يُفسخ العقد قبل مرور عامين، وهو ما رفضه الجانب السعودي. ومن هنا بدأنا نشتبه بوجود نية لاستخدام الصفقة كجسر – أو ما يُعرف بالكوبري – لانتقال اللاعب إلى نادٍ آخر".