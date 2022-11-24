سعر الصفقة قد يصل لـ 5.8 مليار جنيه إسترليني.. آبل مهتمة بشراء مانشستر يونايتد

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه من شبه المؤكد أن أي صفقة محتملة ستصبح أغلى عملية شراء لنادي كرة قدم في التاريخ، متجاوزة الرسوم البالغة 4.25 مليار جنيه إسترليني التي دفعها كونسورتيوم بقيادة تود بويلي لصالح تشيلسي في وقت سابق من هذا العام.

إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه من يشتري مانشستر يونايتد هي ملعب أولد ترافورد، الملعب الأيقوني للنادي.