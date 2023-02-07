رئيس نادي ضمك يثير الجدل مع وليد الفراج حول إصابات لاعبي النصر السعودي (فيديو)
أبدى "صالح أبو نخاع" رئيس نادي ضمك استغرابه، من قائمة المصابين التي أعلن عنها النصر مساء أمس والتي سيغيب على إثرها عدد من اللاعبين عن بضع مباريات، أبرزهم أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو غونزاليس.
وأعلن نادي النصر أمس الاثنين، عن غياب ثلاثي الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والاسبانى ألفارو غونزاليس خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.
وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "يغيب تاليسكا عن الفريق لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريبًا لإصابته في العضلة الضامة".
وأشار النصر إلى أن المدافع ألفارو غوانزاليس يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية، وسيواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين تقريبًا.
وقال صالح أبو نخاع خلال تصريحاته مع الإعلامي وليد الفراج: "إصابة تاليسكا ومارتينيز مشكوك فيها، تعتبر إصابات عادية، ولكن بالنسبة لي غير واضحة".
وعن سبب تلك التصريحات قال صالح أبو نخاع: "خلال مباراة النصر الأخيرة أمام الفتح لم يظهر عليهما أي إصابة أو جهد كبير بذلاه، يوجد شيء آخر لا أفهمه".
وتابع أبو نخاع حديثه قائلا: "لقد تابعت المباراة الأخيرة بشكل دقيق، حتى أثناء خروج اللاعبين من الملعب، لم أرى أي مؤشر للإصابة، بالإضافة إلى أن إصابة العضلة الخلفية تحتاج لأكثر من أسبوعين.
وعلق الإعلامي "وليد الفراج" على إصابة اللاعبين قائلا:" إصابات لاعبي النصر جعلت الحمل كله على كرستيانو رونالدو.
ليرد صالح أبو نخاع:" من خلال متابعتي لمباريات النصر حتى لاعبو الفريق أنفسهم ينتظرون تحرك رونالدو، ماذا يأكل رونالدو، وماذا سيقدم رونالدو؟ ليرد الفراج ساخرًا: هذا سوبرمان مش لاعب".
ويواجه النصر نظيره الوحدة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من دورى روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة بعد مرور 15 جولة من الدوري السعودي.