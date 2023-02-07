رئيس نادي ضمك يثير الجدل مع وليد الفراج حول إصابات لاعبي النصر السعودي (فيديو)

وأعلن نادي النصر أمس الاثنين، عن غياب ثلاثي الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز والاسبانى ألفارو غونزاليس خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وقال النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "يغيب تاليسكا عن الفريق لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج الأرجنتيني بيتي مارتينيز للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريبًا لإصابته في العضلة الضامة".

وأشار النصر إلى أن المدافع ألفارو غوانزاليس يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية، وسيواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين تقريبًا.