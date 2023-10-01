نقل لاعب جيرونا إلى المستشفى بعد تدخل ناتشو مدافع ريال مدريد (صور وفيديو)

ارتكب ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، خطأ عنيفا ضد بورتو، لاعب جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني.

وقام ناتشو بتدخل عنيف على ساق بورتو، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها ريال مدريد (3-0) على مضيفه الكتالوني بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه ناتشو، ومن المنتظر أن تتم معاقبته بالإيقاف بعد تدخله القوي على لاعب جيرونا، الذي نقل بالفعل إلى المستشفى.