نقل لاعب جيرونا إلى المستشفى بعد تدخل ناتشو مدافع ريال مدريد (صور وفيديو)
ارتكب ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، خطأ عنيفا ضد بورتو، لاعب جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني.
وقام ناتشو بتدخل عنيف على ساق بورتو، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها ريال مدريد (3-0) على مضيفه الكتالوني بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
وقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه ناتشو، ومن المنتظر أن تتم معاقبته بالإيقاف بعد تدخله القوي على لاعب جيرونا، الذي نقل بالفعل إلى المستشفى.
وظهر اللاعب محمولا على نقالة خلال خروجه من الملعب، كما ظهر مستلقيا في سيارة وغير قادر على النهوض.
وقال ميشيل، مدرب جيرونا، في تصريحات عقب المباراة: "حالة بورتو صعبة بعد تدخل ناتشو، إنه مُصاب في الكاحل".
فيما قال إيتورالدي غونزاليز، وهو حكم سابق ومحلل تحكيمي لإذاعة "كادينا سير" عن تدخل ناتشو على بورتو: "إنه تدخل إجرامي، لا يمكن السماح بمثله في ملعب كرة قدم، إنه التدخل الأكثر قوة الذي رأيته في السنوات الخمس الأخيرة".
فيما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "ناتشو مهدد بالإيقاف بين 4 مباريات و12 مباراة بعد طرده أمام جيرونا، وذلك وفقا للوائح الدوري الإسباني".
ويعاني ريال مدريد من أزمة في خط الدفاع بغياب إيدير ميليتاو، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، كما غاب ديفيد ألابا عن مباراة جيرونا.
ورفع ريال رصيده إلى 21 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي تفوق على ضيفه إشبيلية 1-صفر أمس الجمعة، فيما تراجع جيرونا للمركز الثالث.