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رياضة

تحول بدني مرعب.. أردا غولر يكتسب 10 كغم من العضلات (صور)

تحول بدني مرعب.. أردا غولر يكتسب 10 كغم من العضلات (صور)
أردا غولرالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 4:31 ص

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد التركي أردا غولر لبداية موسمه الثالث برفقة ريال مدريد وسط توقعات كبيرة بالتألق في ضوء الثقة التي منحه إياها المدرب الجديد تشابي ألونسو منذ توليه المسؤولية خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومنذ قدومه لريال مدريد حاول أردا غولر تحسين لياقته البدنية وتكوين كتلة عضلية تمكنه من الفوز بالالتحامات، وحسب صحيفة "آس" فقد اكتسب النجم التركي الشاب 10 كيلوغرامات من الكتلة العضلية منذ انضمامه إلى الفريق الملكي قبل عامين.

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ونشر غولر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتدريباته الفردية، وكتب عليه: "البقاء قويا والعمل الشاق"، ويعيش برفقة النجم التركي في منزله مدرب لياقة بدنية ومعالج طبيعي وطباخ.

 

 

ويحاول تشابي ألونسو إعداد غولر لدور أكبر في وسط الميدان اعتمادًا على موهبته وقدرته في الخروج بالكرة، وظهر ذلك خلال مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك اللاعب كأساسي.

وفي ظل غياب النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف ستبعده حتى أكتوبر المقبل، ورحيل الكرواتي لوكا مودريتش يبقى النجم التركي أردا غولر أمل المدرب في تعويض غيابهما المؤثر، وستكون فرصة أمامه للتألق وإثبات نفسه وفرض موهبته لقيادة وسط الميدان في ريال مدريد والاستفادة القصوى من كل دقائق اللعب المتاحة.

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وخلال موسمين شارك أردا غولر برفقة ريال مدريد في 61 لقاء سجل خلالها 12 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة وتوج بـ5 ألقاب.

 

 

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