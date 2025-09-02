3 تشكيلات مرعبة.. كيف سيلعب إيزاك مع صلاح وإيكيتيكي في ليفربول؟

في خطوة هزت أرجاء الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن نادي ليفربول رسميًّا عن إتمام تعاقده مع المهاجم السويدي المتألق ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد.

الصفقة التي تُعتبر الأضخم في فترة الانتقالات الحالية، تأتي لتدعيم الخط الأمامي للريدز بقوة ضاربة جديدة، خاصة بعد حسم صفقة المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي قبل أيام.

ومع وجود النجم المصري محمد صلاح، يواجه المدرب آرني سلوت تحديًا مثيرًا وتساؤلًا يطرحه الجميع: كيف سيشكل هذا الثلاثي خط هجوم ليفربول الجديد؟

مع وصول إيزاك وإيكيتيكي إلى "أنفيلد"، يمتلك المدرب آرني سلوت ترسانة هجومية فتاكة تمنحه خيارات تكتيكية متنوعة ومثيرة.

فوجود مهاجمين من الطراز الرفيع بجانب أيقونة الفريق محمد صلاح يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، بعضها منطقي وبعضها الآخر قد يكون "مجنونًا" لكنه يحمل في طياته حلولًا عبقرية.

في هذا التقرير، نستعرض ثلاث طرائق يمكن أن يلعب بها ليفربول بهذا الثلاثي المرعب.

الحل السهل: إيكيتيكي جناحًا أيسر

أول وأبسط الحلول التي قد يلجأ إليها سلوت هو توظيف هوجو إيكيتيكي في مركز الجناح الأيسر، ليحل مكان لويس دياز، هذا الخيار يبدو سهل التطبيق لأن طريقة لعب إيكيتيكي تتشابه في بعض الجوانب مع أسلوب كل من كودي جاكبو ودياز نفسه.

يتمتع إيكيتيكي بالسرعة والقدرة على الاختراق من العمق والتحرك بشكل قطري نحو المرمى، وهي السمات ذاتها التي يعتمد عليها سلوت في أجنحته.

في هذه الحالة، سيحتفظ الفريق برسمه التكتيكي المعتاد (4-3-3)، مع وجود إيزاك كمهاجم صريح في القلب، ومحمد صلاح كجناح أيمن لا يمكن المساس به، بينما يشغل إيكيتيكي الرواق الأيسر.

هذا التشكيل يضمن توازنًا كبيرًا بين الدفاع والهجوم، ويمنح إيزاك حرية التركيز داخل منطقة الجزاء مستفيدًا من إمداد صلاح وإيكيتيكي.

الحل المجنون: ثنائي هجومي صريح

ماذا لو قرر سلوت المخاطرة وتبني نهج هجومي بحت؟ هنا يظهر الحل "المجنون" بتغيير الخطة بالكامل إلى 4-2-2-2.

في هذا الرسم التكتيكي الجريء، يلعب كل من ألكسندر إيزاك وهوغو إيكيتيكي كمهاجمين صريحين في العمق، ومن خلفهما يتواجد صانعا لعب أو جناحان متقدمان يكون أحدهما صلاح.

هذه الخطة تمثل ضغطًا هجوميًا كاسحًا على أي دفاع، بوجود مهاجمين يتمتعان بحس تهديفي عالٍ وقدرة على إنهاء الهجمات.

لكنها في المقابل تنطوي على مخاطرة دفاعية هائلة، حيث ستترك وسط الملعب مكشوفًا بلاعبين اثنين فقط؛ ما يجعله عرضة للاختراق من المنافسين.

لذلك، من المستبعد أن تكون هذه هي الخطة الأساسية، لكنها قد تكون سلاحًا فتاكًا يلجأ إليه الفريق في الدقائق الأخيرة من المباريات عندما يكون في حاجة ماسة لتسجيل هدف.

الحل المنطقي: إيكيتيكي هو "الجوكر"

يبقى هذا هو السيناريو الأكثر واقعية ومنطقية لمستقبل هجوم ليفربول، سيخوض الريدز أكثر من 60 مباراة في الموسم بين الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، ومن المستحيل الاعتماد على التشكيلة ذاتها دائمًا.

هنا، يبرز دور إيكيتيكي كـ"جوكر" الفريق والبديل السوبر القادر على اللعب في أربعة مراكز هجومية مختلفة: مهاجم صريح، مهاجم ثانٍ، جناح أيسر، وجناح أيمن.

قد يرى البعض أن دفع مبلغ كبير في لاعب ليكون بديلاً هو إهدار للمال، ولكن في الواقع، سيكون إيكيتيكي لاعبًا أساسيًّا في العديد من المباريات.

بين سياسة التدوير التي سيتبعها سلوت لإراحة لاعبيه الأساسيين، والإصابات التي لا مفر منها خلال موسم طويل وشاق، بالإضافة إلى مباريات الكؤوس والمواجهات الأسهل نسبيًّا في دوري الأبطال، سيحصل إيكيتيكي على دقائق لعب كثيرة.

هذا الحل يضمن لليفربول عمقًا في التشكيلة وجودة لا تقل عن الأساسيين؛ ما يجعله قادرًا على المنافسة بقوة على كل الجبهات.