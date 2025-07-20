هاري كين يرفض الهلال السعودي

رفض الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، عرضًا للانتقال إلى نادي الهلال السعودي، مفضلاً الاستمرار في مشواره الأوروبي.

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الهلال لم يتمكن حتى الآن من تعزيز صفوفه سوى بصفقة واحدة هذا الصيف، وهي التعاقد مع الظهير الفرنسي ثيو هرنانديز قادماً من ميلان الإيطالي، في حين يواصل النادي البحث عن تعزيزات أخرى لمواجهة المنافسة الشرسة محلياً وقارياً.

وكان الهلال قد بدأ مفاوضات مكثفة لضم المهاجم العالمي ضمن صفوفه، في محاولة لتعزيز خط هجومه بصفقة مدوية، لكن كين أغلق الباب أمام أي انتقال إلى السعودية "في الفترة الحالية"، وفقاً لمصادر مقربة من اللاعب.

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هاري كين يُبلغ وكلاءه برفض عرض الهلال

كشفت مصادر صحفية أن نادي الهلال السعودي حاول جاهداً إقناع هاري كين بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي السعودي إلى تدعيم خط هجومه بصفقة أجنبية كبيرة تواكب المنافسة المحتدمة في الدوري المحلي.

وكان الهلال قد استهدف عدة نجوم عالميين في مركز رأس الحربة، من بينهم السويدي ألكسندر إيزاك، والنيجيري فيكتور أوسيمين، قبل أن يوجه أنظاره نحو هاري كين، الذي يُعد أحد أبرز المهاجمين في العالم.

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ووفقاً للتقارير، بدأ الهلال اتصالاته مع وكيل أعمال كين لاستكشاف رغبة اللاعب في الانتقال إلى السعودية، على أن يتقدم بعرض رسمي لبايرن ميونخ في حال موافقة المهاجم الإنجليزي.

إلا أن كين، أخبر وكلاءه بعدم رغبته في مغادرة أوروبا حالياً، مما أدى إلى انهيار المفاوضات.