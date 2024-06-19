تغطية مباشرة.. مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أوروبا
يصطدم منتخب كرواتيا بنظيره الألباني، اليوم الأربعاء، على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
ويدخل منتخب كرواتيا اللقاء باحثًا عن الفوز الأول في بطولة اليورو، بعدما سقطوا في الجولة الأولى أمام إسبانيا بثلاثة أهداف دون رد.
أما منتخب ألبانيا فيتطلع أيضًا إلى خطف الثلاث نقاط، بعدما خسر في مستهل مشواره في البطولة أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف.
وفيما يلي تشكيلة كرواتيا وألبانيا لمباراتهما في المجموعة الثانية:
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش، ويوسيب يورانوفيتش، ويوسيب سوتالو، وإيفان بريشيتش، وياسكو غفارديول، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاتشيتش، ولوكا مودريتش (القائد)، وأندريه كراماريتش، ولوفرو ماير، وبرونو بتكوفيتش.
ألبانيا: توماس ستراكوشا، والسيد هيساي، وأرليند أرييتي، وبيرات ديمسيتي (القائد)، وماريو ميتاج، وكريستيان أصلاني، ويلبر رمضاني، وكاظم لاتشي، وجاسر عساني، ونديم باغرمي، وراي ماناغ.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أوروبا:
الدقيقة 1: الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسيي يعطي ضربة بداية المباراة والمنتخب الألباني يحاول منذ البداية الضغط على دفاع كرواتيا لكن توزيعة نديم بيرمي لا تشكل خطرا على المرمى الكرواتي.
الدقيقة 5: المنتخب الكرواتي يتقدم ويصنع أولى الفرص في المباراة لكن محاولة غوسيب يورانوفيتش داخل منطقة الجزاء تنتهي بركنية دون أن تغير شيئا في نتيجة المباراة.
الدقيقة 9: فرانسوا ليتيكسيي يعلن ضربة مخالفة لفائدة كرواتيا بعد تدخل قوي من مدافع ألبانيا أرليند أجيتي. لوكا مودريتش يتولى تسديد الركلة الحرة لكن الدفاع ينجح في إبعادها عن مرماه.
الدقيقة 11: أول محاولة جريئة من منتخب ألبانيا تسفر عن هدف أول وتعلن المنعطف الأول للمباراة.
يندفع كازيم لاسي يتلقى عرضية متقنة من جاسر أساني ليسدد كرة رأسية قوية في منتصف المرمى من مسافة قريبة تنتهي في شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش. ألبانيا تتقدم (1 ـ 0)