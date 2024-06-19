تغطية مباشرة.. مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أوروبا

يصطدم منتخب كرواتيا بنظيره الألباني، اليوم الأربعاء، على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ويدخل منتخب كرواتيا اللقاء باحثًا عن الفوز الأول في بطولة اليورو، بعدما سقطوا في الجولة الأولى أمام إسبانيا بثلاثة أهداف دون رد.

أما منتخب ألبانيا فيتطلع أيضًا إلى خطف الثلاث نقاط، بعدما خسر في مستهل مشواره في البطولة أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف.