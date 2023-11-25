هل سخر سوبوسلاي من بيب غوارديولا؟

أشعل دومينيك سوبوسلاي الأجواء قبل زيارة ليفربول لمانشستر سيتي، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي، من خلال السخرية من بيب غوارديولا.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه ربما كانت تصرفات النجم المجري مبررة، بالنظر إلى ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب مانشستر سيتي قبل المباراة.

وواجه غوارديولا وسائل الإعلام، أمس الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقدم السيتي بنقطة واحدة عن ليفربول.