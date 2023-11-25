هل سخر سوبوسلاي من بيب غوارديولا؟
أشعل دومينيك سوبوسلاي الأجواء قبل زيارة ليفربول لمانشستر سيتي، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي، من خلال السخرية من بيب غوارديولا.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإنه ربما كانت تصرفات النجم المجري مبررة، بالنظر إلى ما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب مانشستر سيتي قبل المباراة.
وواجه غوارديولا وسائل الإعلام، أمس الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقدم السيتي بنقطة واحدة عن ليفربول.
وسئل المدرب الإسباني عن التهديد الرئيسي من ليفربول، وقال بيب: "صلاح بالطبع، ولكن الآن مع سوبوسلاي وغرافينبيرش".
وذكرت "ميرور" أن طريقة نطق غوارديولا كلمة سوبوسلاي أثارت السخرية، إذ نطقها بيب "سفولازي"، كما لم ينطق اسم غرافينبيرش بشكل صحيح.
وانتقل سوبوسلاي إلى موقع "إنستغرام" للرد بأربعة رموز تعبيرية ضاحكة، ويبدو أن زميله الهولندي غرافينبيرش كان يُشار إليه أيضًا باسم "Gravenerd"، وهي فكرة لم تغب عن مشجعي كرة القدم.
ورد أحد المعلقين على سوبوسلاي: "سوف يتأكد سوبوسلاي من أنه يتذكر اسمه غدًا".
وكتب ثان: "هذا ليس رائعًا، حتى لو كنت "بوب جارديلو" العظيم!"
وذكرت "ميرور" أنه من المحتمل أن يكون سوبوسلاي هو لاعب ليفربول الوحيد الذي لا يرغب مانشستر سيتي في إثارة غضبه قبل المباراة على ملعب الاتحاد، نظرًا لمستواه هذا الموسم.
ومنذ انتقاله من لايبزيغ في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في الصيف، كان صانع الألعاب بمثابة اكتشاف في آنفيلد، وشارك في جميع مباريات الدوري الـ12 حتى الآن.
وبشكل عام، لعب 17 مباراة مع ليفربول سجل فيها هدفين وصنع هدفين.