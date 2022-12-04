تيتي: نيمار سيشارك في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم

قال تيتي مدرب البرازيل اليوم الأحد إن نيمار سيشارك مع المنتخب الوطني في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية‭ ‬غدا الإثنين.

وتلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحفي بشأن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".