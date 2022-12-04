تيتي: نيمار سيشارك في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم
نيمار خاض سباقا مع الزمن حتى يكون جاهزا عقب إصابته في الكاحل في وقت سابق من البطولة.
قال تيتي مدرب البرازيل اليوم الأحد إن نيمار سيشارك مع المنتخب الوطني في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية غدا الإثنين.
وتلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالا في مؤتمر صحفي بشأن إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد "نعم".
وخاض نيمار سباقا مع الزمن حتى يكون جاهزا عقب إصابته في الكاحل في وقت سابق من البطولة.
ولعب نيمار 79 دقيقة أمام صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وغاب للإصابة أمام سويسرا والكاميرون.