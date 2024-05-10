أنشيلوتي يخطط لمفاجأة مدوّية في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتغلب ريال مديد بسيناريو درامي على بايرن ميونخ، لتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن أنشيلوتي يخطط للدفع بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا أمام دورتموند، رغم عودته القريبة من الإصابة.

وكشفت الشبكة أن أنشسيلوتي سيعتمد بشكل مكثف على كورتوا، خلال المباريات المقبلة في الدوري الإسباني "المحسوم"، من أجل تحضيره لحراسة مرمى الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشبكة في تقريرها إن قرار الاعتماد على كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يمثل صفعة على وجه الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي تولّى حماية عرين ريال مدريد طوال الموسم الجاري.