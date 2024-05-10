أنشيلوتي يخطط لمفاجأة مدوّية في نهائي دوري أبطال أوروبا
يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، لمفاجأة مدوية في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بروسيا دورتموند.
وتغلب ريال مديد بسيناريو درامي على بايرن ميونخ، لتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في لندن.
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن أنشيلوتي يخطط للدفع بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا أمام دورتموند، رغم عودته القريبة من الإصابة.
وكشفت الشبكة أن أنشسيلوتي سيعتمد بشكل مكثف على كورتوا، خلال المباريات المقبلة في الدوري الإسباني "المحسوم"، من أجل تحضيره لحراسة مرمى الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت الشبكة في تقريرها إن قرار الاعتماد على كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يمثل صفعة على وجه الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي تولّى حماية عرين ريال مدريد طوال الموسم الجاري.
الحارس الأوكراني كان له دور كبير بحصد الفريق لقب الدوري الإسباني وكذلك وصوله نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان من الأجدر به حراسة مرمى الفريق أمام دورتموند، وفقًا للشبكة.
وعن سبب اختيار كورتوا بدلاً من لونين قالت الشبكة في تقريرها: "أنشيلوتي اختار الحارس البلجيكي، بسبب تاريخه الكبير وتأثيره القوي على الخصوم"، حيث استشهدت بدوره المهم في فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، العام 2022، بفضل تصدياته الإعجازية خلال المباراة النهائية أمام ليفربول.