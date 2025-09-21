logo
بعد ثنائية فران توريس.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

فران توريس نجم برشلونة الإسبانيالمصدر: حساب برشلونة عبر إكس
إرم نيوز
سجّل فران توريس هدفين لصالح فريقه  برشلونة في مرمى خيتافي مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

تقدم توريس في الدقيقة 15 لصالح برشلونة بتسديدة رائعة سكنت شباك خيتافي بعد بداية ضاغطة من الفريق الكتالوني.

 

وأحرز توريس الهدف الثاني في الدقيقة 34 من عمر المباراة بعد محاولة خطيرة أنهاها لاعب برشلونة في الشباك.

 ورفع توريس رصيده إلى 4 أهداف ليقتحم سباق هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

 ويحتل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 5 أهداف.

وأصبح توريس ثاني هدافي الليغا بالتساوي مع فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا بعد أن سجل لاعب برشلونة ثنائية لفريقه.

 وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

1. كيليان مبابي – ريال مدريد (5 أهداف)

2. فيدات موريكي – ريال مايوركا (4 أهداف)

3. فران توريس – برشلونة (4 أهداف)

4. إيفان روميرو – ليفانتي (3 أهداف)

5. رافينيا – برشلونة (3 أهداف)

6. تاغون بوكانان – فياريال (3 أهداف)

7. بيري ميلا – إسبانيول (3 أهداف)

