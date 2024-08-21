غرّد الحساب الرسمي للنادي الأهلي المصري، بشكل مثير في أعقاب خروج الزمالك خالي الوفاض محليًا هذا الموسم، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش مساء الأربعاء، وخروج الفريق الأبيض من بطولة كأس مصر.

وفي دور الـ16 تغلب طلائع الجيش 5-3 بركلات الترجيح على الزمالك بعد تعادلهما 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورة بها 4 كؤوس، وهي درع الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تلك الصورة قائلا: "الأمور كانت أكثر من رائعة في الجزيرة هذا الموسم"، وذلك في إشارة إلى أن الأهلي حصل على 4 بطولات هذا الموسم، ولم يحصل الزمالك على أي بطولة.

يذكر أن الزمالك قد فرط في فوز كان في متناول يديه على الجيش، حيث أحرز أحمد عبد الرحيم هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 79 من تسديدة قوية مستغلا كرة مرتدة من دفاعات طلائع الجيش، قبل أن يدرك محمد حمدي زكي التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، من خطأ دفاعي لا يغتفر.

وفي ركلات الترجيح أهدر زياد كمال من علامة الجزاء، إذ تصدى الحارس محمد شعبان لمحاولته فيما نجح طلائع الجيش في محاولاته الخمس.

ويضرب طلائع الجيش موعدا مع الإسماعيلي الذي تأهل إلى دور الثمانية بعدما سجل الفلسطيني خالد النبريصي هدفا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-صفر على ضيفه سموحة.