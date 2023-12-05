تين هاغ يرد على تقارير وجود مشاكل في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

ومنع النادي أربعة صحفيين من حضور المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالوا إن المدرب فقد أكثر من 50% من ثقة اللاعبين في غرفة الملابس.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من أن قصص وسائل الإعلام صحيحة، قال تين هاغ: "لا، بالتأكيد يوجد دائما في كل فريق لاعبون لا يشعرون بالسعادة. لا يختلف الأمر عن الطبيعي، عليهم الانتظار من أجل فرصتهم التي يمكن أن تأتي لكن لا توجد مشاكل".

وقال النادي، في بيان، إنه منع الصحفيين "ليس لنشر قصص لا نحبها، ولكن للقيام بذلك دون الاتصال بنا أولا ومنحنا الفرصة للتعليق أو الاعتراض أو وضع الأمر في سياق".

وأيد تين هاغ الموقف الذي اتخذه يونايتد.