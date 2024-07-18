لقي حارس مرمى منتخب فلسطين السابق سائد أبو سليم مصرعه بعد تعرضه إلى اعتداء وحشي من قبل مجموعة أشخاص مجهولين وفق ما ذكرته تقارير إخبارية محلية اليوم الخميس.

وتضاربت الأنباء بشأن ملابسات الحادثة في وقت قالت مصادر صحفية فلسطينية، إن أبو سليم حارس المرمى السابق للمنتخب الفدائي، قُتل في ظروف غامضة نتيجة الاعتداء عليه بالعنف الشديد على أيدي مجهولين بالقرب من بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وبينما فتحت أجهزة الشرطة تحقيقا في الحادثة التي هزت الأوساط الرياضية الفلسطينية ، نعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لاعبه الفقيد في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي في منصة "فيسبوك".

وقال الاتحاد الفلسطيني: "بمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعازيه القلبية الحارة لآل سليم ولأسرة نادي شباب بلاطة في وفاة إبنهم حارس المرمى السابق لمنتخبنا الوطني سائد أبو سليم".

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الأجهزة الطبية حاولت إنقاذ حياة أبو سليم، لكن الحارس (41 عاما) فارق الحياة متأثرا بإصاباته البليغة.