الاتحاد السعودي يستهدف بيع 4 نجوم

وارتبط اسم لويز فيليبي بالعودة مجددًا إلى فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، كما ارتبط اسم غوتا بالرحيل للدوري الإنجليزي في ظل اهتمام وست هام وتوتنهام.

كما كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أحمد حجازي على رادار نادي نيوم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وينتهي عقد أحمد حجازي في صيف 2026، حيث يلعب في صفوف العميد منذ أكتوبر 2020، وقد نجح في قيادته للتتويج بدوري روشن وكأس السوبر موسم 2022-2023.