الاتحاد السعودي يستهدف بيع 4 نجوم
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يسعى لتسويق 4 لاعبين بين صفوفه، من أجل ضم آخرين جدد للموسم الجديد.
وتسعى إدارة الاتحاد للاستغناء عن بعض العناصر من أجل إفساح المجال أمام ضم لاعبين جدد، لتدعيم صفوف الفريق.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن مسؤولي الاتحاد قرروا رحيل الرباعي المغربي عبد الرزاق حمدالله، وأحمد حجازي، وجواو فيليبي "غوتا"، ولويز فيليبي.
وارتبط اسم لويز فيليبي بالعودة مجددًا إلى فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، كما ارتبط اسم غوتا بالرحيل للدوري الإنجليزي في ظل اهتمام وست هام وتوتنهام.
كما كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أحمد حجازي على رادار نادي نيوم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وينتهي عقد أحمد حجازي في صيف 2026، حيث يلعب في صفوف العميد منذ أكتوبر 2020، وقد نجح في قيادته للتتويج بدوري روشن وكأس السوبر موسم 2022-2023.
كما أوضح الجدي، أن حمد الله بات قريبا من الانتقال إلى نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
وكان عبد الرزاق حمد الله قد انضم إلى نادي الاتحاد بداية العام قبل الماضي 2022، بعد مسيرة حافلة مع نادي النصر.
وواصل حمد الله تألقه بعد الانتقال للاتحاد، واستطاع هز الشباك 67 مرة في 84 مواجهة عبر كل البطولات، مع تقديمه 8 تمريرات حاسمة.
وينتهي عقد اللاعب مع "العميد" في يونيو 2025.
واستقر مسؤولو الاتحاد على استمرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب البرازيلي فابينيو في الموسم المقبل.
يُذكر أن موسم 2023-24 كان سيئًا بالنسبة لفريق حمد الله؛ إذ خسر الاتحاد كل البطولات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي.