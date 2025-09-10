logo
ترتيب هدافي بطولة كأس الخليج للشباب.. عبد العزيز الشمري يتصدر

ترتيب هدافي بطولة كأس الخليج للشباب.. عبد العزيز الشمري يتصدر
الشمري يحتفل مع زملائه بعد تسجيل هدف في كأس الخليجالمصدر: منصات التواصل
فرض مهاجم المنتخب السعودي للشباب (دون 20 عاما) نفسه نجما لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في السعودية بعدما تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

وساهم عبد العزيز الشمري، لاعب نادي الاتحاد السعودي لفئة دون 19 عاما في وصول منتخب الأخضر للشباب إلى المباراة النهائية للبطولة بعدما سجل على الأقل هدفا في كل مرحلة من مراحل المسابقة ليصل رصيده حتى النهائي إلى 5 أهداف.

وفي النهائي الذي يدور حاليا بين السعودية واليمن في مدينة أبها، أحرز عبد العزيز الشمري هدفين ليتقدم بمنتخب بلاده (2 ـ 0) قبل أن تصبح النتيجة حاليا في الشوط الثاني ( 3 ـ 1).

  وأحرز الشمري (18 عاما) أول أهدافه في البطولة أمام المنتخب الكويتي في الدور الأول (1 ـ 1) ثم أضاف لرصيده الشخصي هدفا في مباراة الدور الأول أيضا أمام قطر في الفوز (2 ـ 0).

  وبعد ذلك، ساهم الشمري في تأهل السعودية للنهائي بتسجيله هدفا في الفوز على العراق (2 ـ 1) في نصف النهائي.

وواصل المهاجم الواعد هوايته في تسجيل الأهداف عندما أحرز ثنائية حتى الآن في المباراة التي تدور حاليا بين السعودية واليمن في نهائي كأس الخليج والتي وصلت نتيجتها في الشوط الثاني (3 ـ 1) للأخضر السعودي.

