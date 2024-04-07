وليد الفراج يرد على جدل وصفه بطولة كأس السوبر السعودي بـ"التذكارية"

ردَّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الجدل الذي أثاره بعدما وصف بطولة كأس السوبر السعودي، التي تنطلق، غدًا الإثنين، بلقاء النصر والهلال، بأنها "تذكارية".

وتنطلق منافسات البطولة بمباراتي نصف النهائي، مساء الإثنين، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، بينما يصطدم الهلال مع غريمه التقليدي النصر في ديربي مثير.

وقال الفراج في تصريحات تلفزيونية: "السوبر السعودي قلت إنها رسمية وأيضا تذكارية، لأن البطولات الرسمية هي دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر وما يستحدث من بطولات تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت روزنامة الموسم.