وليد الفراج يرد على جدل وصفه بطولة كأس السوبر السعودي بـ"التذكارية"
ردَّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الجدل الذي أثاره بعدما وصف بطولة كأس السوبر السعودي، التي تنطلق، غدًا الإثنين، بلقاء النصر والهلال، بأنها "تذكارية".
وتنطلق منافسات البطولة بمباراتي نصف النهائي، مساء الإثنين، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة، بينما يصطدم الهلال مع غريمه التقليدي النصر في ديربي مثير.
وقال الفراج في تصريحات تلفزيونية: "السوبر السعودي قلت إنها رسمية وأيضا تذكارية، لأن البطولات الرسمية هي دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر وما يستحدث من بطولات تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت روزنامة الموسم.
وأضاف: "وتعتبر بطولة كأس السوبر من البطولات التذكارية، لأنه لا يشارك بها جميع الفرق، حيث يتم اختيار 4 فرق فقط أول الدوري ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".
وأشار إلى أن البطولة العربية -التي توج بها النصر في نسختها الأخيرة- كانت ودية، إذ إن منظمها هو اتحاد إقليمي وغير معترف بها مثل دورة الخليج التي تعتبر من البطولات الودية وليست الرئيسة.
وتابع: "هذه البطولات يعترف بها الاتحاد القاري ولكن هذا الاعتراف لا يعتد به ضمن أجندات البطولات الرئيسة، وقد أكون مخطِئًا فأنا لا أحتكر الحقيقة".
ويشارك الاتحاد في كأس السوبر السعودي هذا العام، باعتباره حامل لقب الدوري، والهلال، بطل كأس الملك.
أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي بالموسم الماضي، كما يتواجد الوحدة بصفته وصيف كأس الملك.